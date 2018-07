Austria | un solo pitstop strategia più probabile

F1 - i precedenti della Ferrari nel GP d’Austria. Solo 5 vittorie - le Rosse per invertire la rotta : Il Mondiale di Formula Uno saluta la Francia, più precisamente la zona della Provenza, e si trasferisce immediatamente tra le Alpi delle Stiria, per il Gran Premio di Austria 2018. La gara, come consuetudine, si disputerà a Zeltweg su quello che ora viene chiamato Red Bull Ring. Si tratta dell’edizione numero 31 della storia e, come sempre, si annuncia grande battaglia per una corsa che non ha mai avuto padroni scontati. Nelle trenta ...