Austria | la Ferrari torna in testa alle classifiche

F1 - GP Austria 2018 : nessun ordine di scuderia in casa Ferrari. Una scelta giusta per non demotivare Raikkonen : Oggi, il campione del mondo 2007 ha corso come sa, rischiando e lottando come un leone. Per onestà nei suoi riguardi la squadra ha agito per il meglio, per salvaguardare la figura del finnico e non ...

F1 Austria : Arrivabene orgoglioso delle Ferrari : E dico, lasciate divertire Leclerc e lasciate guidare Kimi, che è un campione del mondo. Ordini di scuderia? Oggi avevamo deciso di lasciarli guidare, entrambi hanno lottato tutta la gara '. TUTTO ...

Una gara che sembrava già scritta con le Mercedes in prima fila nel GP d'Austria. Poi il doppio ritiro di Valtteri Bottas e Lewis Hamilton per motivi tecnici e Max Verstappen che ha sfruttato la situazione conquistando la prima vittoria della stagione e la quarta in carriera, nonostante la presenza nel paddock di papà Jos

F1 Austria - Vettel sulla Ferrari : «Senza penalizzazione si poteva anche vincere» : ZELTWEG - ' È stata una gara senza errori, ho cercato di prendere Max , Verstappen, ndr, ma non ci siamo riusciti. Però dopo un avvio difficile abbiamo avuto una bella reazione ': sono queste le prime ...

F1 - GP Austria 2018 : nessun ordine di scuderia in casa Ferrari. Una scelta giusta per non demotivare Raikkonen : Sono passati 16 anni da un episodio che continua far discutere: il famoso ordine di scuderia della Ferrari, volto a favorire Michael Schumacher nei confronti di Ruben Barrichello, nel corso del GP d’Austria 2002. La sceneggiata sul podio, con Schumacher che fece salire Rubens sul gradino più alto rappresentò una pagina non certo edificante per il marchio del Cavallino Rampante anche se in quel caso ci si giocava il Mondiale. Ebbene, ...

F1 - “Non sono contento al 100% - avremmo dovuto vincere” : Vettel severo con se stesso e con la Ferrari in Austria : Sebastian Vettel commenta la sua prestazione al termine del Gp d’Olanda, il tedesco della Ferrari è arrivato terzo sul traguardo del Red Bull Ring Una marea arancione accompagna la vittoria sul circuito del Red Bull Ring di Max Verstappen. Dopo un inizio di stagione complicato, il pilota della Red Bull mette a segno un colpaccio piazzandosi davanti ai due Ferraristi: Kimi Raikkonen, giunto secondo sul traguardo del Gp d’Austria ...

Formula 1 - GP Austria 2018 : vince Verstappen - Kimi 2° e Vettel 3°. Mercedes out - Ferrari leader del Mondiale : Di seguito tempi e cronaca # Driver Time 1 Verstappen - 2 RAIKKONEN +1.504 3 Vettel +3.181 4 GROSJEAN +1 LAP 5 MAGNUSSEN +1 LAP 6 OCON +1 LAP 7 PEREZ +1 LAP 8 ALONSO +1 LAP 9 LECLERC +1 LAP 10 ...

F1 - la Mercedes va arrosto - la Ferrari ne approfitta e la sorpassa : ecco la nuova classifica Costruttori dopo il Gp d’Austria : Sfruttando il doppio ritiro della Mercedes, la Ferrari conquista la vetta della classifica Costruttori con dieci punti di vantaggio Non solo la classifica piloti, la Ferrari da questa sera comanda anche quella Costruttori. Il team di Maranello sfrutta il doppio ritiro della Mercedes in Austria e la sopravanza di dieci punti, salendo a 247 contro i 237 della scuderia di Brackley. Stabile al terzo posto la Red Bull, con la Renault che si ...

F1 - GP Austria 2018 : Verstappen festeggia davanti a Raikkonen e Vettel - ma è grande Ferrari! Ritirate le due Mercedes! : Uno scoppiettante GP d’Austria, nono appuntamento del Mondiale 2018 di Formula Uno, sorride a Max Verstappen (Red Bull), che vince nel GP di casa per la scuderia, davanti alle due Ferrari di Kimi Raikkonen e di Sebastian Vettel. Per la Mercedes è notte fonda! Ritiro per entrambe le macchine con Lewis Hamilton, che non si fermava anzitempo dal round in Malesia del 2016. Grazie a questo risultato, Seb si riporta in testa alla graduatoria ...