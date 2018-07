Atalanta - in arrivo Carraro dall’Inter : L’ Atalanta ha comunicato l’acquisizione a titolo definitivo Marco Carraro dall’Inter con la formula del diritto di ricompra. Marco Carraro , centrocampista classe 1998, ha vinto con la Primavera interista lo scudetto 2016-2107 giocando da titolare la finale. Quindi nella stagione 2017-2018 ha maturato alla sua prima esperienza tra i professionisti, ha collezionato 22 presenze al Pescara in Serie B e si è guadagnato la ...

Atalanta - ufficiale l’arrivo di Tumminello dalla Roma : L‘ Atalanta ha ufficializzato l’arrivo in nerazzurro di Marco Tumminello dalla Roma . Il giocatore classe 1998 approda a Bergamo con la formula dell’acquisto a titolo definitivo con diritto di ricompra per le stagioni 2019-2020 e 2020-2021. Tumminello è cresciuto nelle giovanili giallorosse arrivando nei Giovanissimi nazionali dopo i primi calci all’Asd Città di Trapani e al Palermo. Centravanti mancino potente, ha esordito ...

Atalanta - ufficiale l’arrivo di Tumminello dalla Roma : Tumminello passa dalla Roma all’ Atalanta , l’attaccante classe ’98 andrà a rimpolpare il reparto offensivo di mister Gasperini L’ Atalanta ha ufficializzato l’arrivo in nerazzurro di Marco Tumminello dalla Roma . Il giocatore classe 1998 approda a Bergamo con la formula dell’acquisto a titolo definitivo con diritto di ricompra per le stagioni 2019-2020 e 2020-2021. Tumminello è cresciuto nelle giovanili ...

Atalanta - rinforzi in arrivo : due “mancini” per Gasperini : Atalanta vivacissima sul mercato, il club nerazzurro prova a piazzare due colpi in entrata dopo la cessione di Cristante alla Roma L’Atalanta si appresta a giocare un’altra stagione ricca di impegni, come quella appena conclusa. Ci sarà l’Europa League a condire le serate atalantine, oltre a campionato e Coppa Italia. La società però, vuole evitare di commettere lo stesso errore dell’anno scorso, quando la rosa è parsa un ...