Assassin' s Creed Odyssey ambientato 400 anni prima di Origins | storie non collegate

"Skull & Bones sarà diverso da Assassin's Creed 4" : Skull & Bones riprende la meccanica delle battaglie navali di Assassin's Creed, questo è evidente, ma il Game Director del gioco ci tiene a sottolineare come sarà diverso dal quarto capitolo della saga dell'assassino.I due giochi saranno diversi, lo confermano le parole di Bill Money nonché Game Director di S&B, riporta VG247:"Black Flag è stato naturalmente il punto d'inizio. Il nostro studio ha sviluppato gli scontri navali del gioco, ...

Assassin’s Creed Odyssey concede poco spazio a Cassandra? Ubisoft risponde : Cresce a dismisura l'attesa per Assassin's Creed Odyssey, il nuovo capitolo della saga Ubisoft pronto a invadere il mercato durante il prossimo autunno. L'anno sabbatico di cui la serie ha beneficiato di recente ha indubbiamente aiutato il franchise, che con Assassin's Creed Origins è riuscito a dare una svolta alla propria carriera dopo diversi capitoli che non hanno brillato sotto il profilo delle novità implementate. Una della ...

Elementi RPG in Assassin’s Creed Odyssey : si ispira a The Witcher 3 e Skyrim : Ubisoft ha detto che Assassin's Creed Odyssey avrà un approccio RPG ancora più profondo del predecessore Origins. La notizia è stata riportata da Segmentenext: il director di Odyssey, Scott Phillips, circa tre anni fa, ha iniziato a discutere con il team di Assassin's Creed Origins sulle prospettive della serie per capire i futuri Elementi del gioco di ruolo. Alla domanda “quale direzione dovrebbe prendere questa serie e in che cosa deve ...

Per gli elementi RPG di Assassin's Creed Odyssey gli sviluppatori si sono ispirati a Skyrim - Fallout e The Witcher 3 : Assassin's Creed Odyssey sta adottando un approccio RPG ancora più profondo di quanto visto nel suo predecessore Origins.Come riporta Segmentenext, quando il director di Odyssey, Scott Phillips, è stato interrogato sugli elementi di gioco di ruolo, ha risposto che circa tre anni fa, si è seduto con lo studio responsabile di Assassin's Creed Origins per discutere le prospettive della serie nel suo insieme. La domanda fondamentale era: "quale ...

Novità Assassin’s Creed Odyssey al 26 giugno - focus su progressione e ricompense : L’E3 2018 è stato indubbiamente un appuntamento interessante per i fan di Assassin’s Creed Odyssey. Il nuovo capitolo della serie targata Ubisoft si è infatti presentato in pompa magna alla annuale kermesse losangeliana, con i primi filmati di gameplay che hanno permesso di dare un primo sguardo a cosa attenderà i giocatori nel prossimo mese di ottobre. Ovviamente quanto mostrato di Assassin’s Creed Odyssey altro non era che un mero pretesto ...

Niente nudità in Assassin’s Creed Odyssey - una scelta giusta? : Non ci saranno nudità in Assassin's Creed Odyssey, anche se è praticamente confermato che ci saranno delle romance. Per romance intendiamo che il protagonista, sia uomo che donna, potrà intrattenere durante il corso del gioco delle relazioni amorose. In un Ask me Anything (AMA) su Reddit lo scorso weekend il creative director del gioco, Jonathan Dumont, ha confermato che i personaggi terranno i propri vestiti addosso durante il corso del ...

Ecco come la trama di Assassin's Creed Odyssey si inserirà nella serie : Assassin's Creed Odyssey è senza dubbio un titolo interessante, come saprete è la naturale evoluzione del sistema di gioco già sperimentato in Origins ma aumenta ancora le distanze da quella che viene considerata come la struttura classica della saga, specialmente in termini di narrativa.come riporta Gamingbolt, il creative director Jonathan Dumont ha chiarito la questione su Reddit. Sembra che il gioco racconterà di come i frutti dell'Eden ...

Assassin's Creed Odyssey è talmente RPG che ci saranno finali diversi in base alle scelte fatte : Che Assassin's Creed Odyssey spinga la serie sempre più verso gli action/RPG è evidente e soprattutto la parte RPG continua ad ampliarsi dopo i diversi elementi già inseriti all'interno di Origins.Come probabilmente saprete il capitolo in uscita su PC, PS4 e Xbox One il 5 ottobre sfoggerà un sistema di dialoghi simile a quanto visto per esempio in diversi titoli BioWare. I dialoghi a scelta sono una novità assoluta per la serie di Ubisoft ma ciò ...

Tante novità su Assassin’s Creed Odyssey : finali multipli - mappa enorme - i dettagli : Assassin's Creed Odyssey avrà diversi finali che saranno collegati ai dialoghi (e come al solito non sono mancate le polemiche). Ad annunciarlo è stata proprio Ubisoft, che ha svelato tutte le novità in arrivo con il gioco a partire dalle navi fino alle romance. Di recente infatti Ubisoft ha partecipato a una sessione di Q&A proprio con i fan su Twitter che aspettano con ansia l’uscita di Assassin's Creed Odyssey in programma per il prossimo ...

Assassin’s Creed Odyssey : Nuovi dettagli da Ubisoft : Tramite una sessione di Q&A (Domande e risposte), Ubisoft ha svelato Nuovi dettagli su Assassin’s Creed Odyssey che vogliamo condividere con voi. Nuovi dettagli per Assassin’s Creed Odyssey Per la prima volta nella serie il gioco proporrà diversi finali, a seconda delle scelte compiute nei dialoghi Gli amanti dell’esplorazione acrobatica saranno felici di sapere del ritorno dei puzzle basati sul ...

La mappa di Assassin's Creed : Odyssey sarà molto più grande di quella di Origins - un video le confronta : La serie Assassin's Creed ha sempre posto al centro dell'esperienza offerta ai giocatori un vasto open world da esplorare, anche se la definizione di "vasto" si è evoluta nel corso degli anni con i progressi tecnologici e l'arrivo sul mercato delle console di nuova generazione.Un interessante video segnalato da Forbes mette a confronto le ambientazioni dei numerosi capitoli del franchise, dalla più piccola alla più grande, concludendo con quella ...

Disponibile un tema dinamico di Assassin's Creed Odyssey per PS4 : Se siete in attesa del nuovo Assassin's Creed Odyssey e volete già entrare nel "mood", ecco che Ubisoft arriva in vostro soccorso! Come riporta Dualshockers, i creatori della famosa serie di Assassin's Creed hanno da poco rilasciato un tema dinamico per PS4 gratuito sul PlayStation Store del Nord America.Il tema, (che può essere scaricato qui), è dinamico e viene fornito con i propri effetti sonori, musica personalizzata, icone, con i ...

Una serie di nuovi prodotti espande l'universo di Assassin's Creed Odyssey : Ubisoft ha annunciato una nuova line-up di prodotti dedicati ad Assassin's Creed Odyssey, tra cui un romanzo, un artbook e una guida ufficiale, che saranno pubblicati in tutto il mondo a partire da questo autunno. Attraverso le nuove pubblicazioni, gli appassionati potranno immergersi ancora di più nel mondo di Assassin's Creed Odyssey, approfondendo la conoscenza del gioco e del suo scenario.Con questi nuovi prodotti, Ubisoft intende fornire ai ...

Assassin’s Creed Odyssey : Ubisoft annuncia nuovi prodotti a tema : Ubisoft ha annunciato una nuova line-up di prodotti dedicati ad Assassin’s Creed Odyssey, tra cui un romanzo, un artbook e una guida ufficiale, che saranno pubblicati in tutto il mondo a partire da questo autunno. Attraverso le nuove pubblicazioni, gli appassionati potranno immergersi ancora di più nel mondo di Assassin’s Creed Odyssey, approfondendo la conoscenza del gioco e del suo scenario. Assassin’s Creed Odyssey: ...