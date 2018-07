Ascolti TV | Sabato 30 giugno 2018 Uruguay-Portogallo tocca il 42 9% | Balalaika 17%

davidemaggio

(Di domenica 1 luglio 2018)Su Rai1 Un’Estate in Provenza ha conquistato 2.186.000 spettatori pari al 13.2% di share. Su Canale 5 la partitaha raccolto davanti al video 7.632.000 spettatori pari al 42.9% di share. A seguiresegna 2.174.000 spettatori con il 17%. Su Rai2 Lei è la mia follia ha interessato 1.074.000 spettatori pari al 6% di share. Su Italia 1 Billy Elliot ha intrattenuto 881.000 spettatori (5.3%). Su Rai3 Ulisse ha raccolto davanti al video 1.185.000 spettatori pari ad uno share del 6.9%. Su Rete4 Quello che so sull’amore totalizza un a.m. di 561.000 spettatori con il 3.5% di share. Su La7 Little Murders by Agatha Christie ha registrato 319.000 spettatori con uno share del 2.3%. Su Tv8 Ignoto 1 – Yara DNA di un’Indagine ha raccolto 270.000 spettatori con l’1.6%. Sul Nove Great Migrations segna 123.000 spettatori e lo 0.7%. Access ...