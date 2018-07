Ascolti tv Argentina vs Francia | Dati Auditel 30 giugno 2018

Ascolti tv - oltre 7.3 milioni di telespettatori per Nigeria – Argentina : Nigeria-Argentina, match dei Mondiali trasmesso su Italia1, vola a 7 milioni 383mila telespettatori (32.71%) vincendo la prima serata. A seguire Tiki Taka Russia ha registrato 2 milioni 633mila telespettatori (14.61%). Ascolti tv prime time In prima serata su Rai1 l’appuntamento con i Wind Music Award Summer ha ottenuto 2 milioni e 464mila spettatori (13.5%). Ancora un record di Ascolti su Rai3 per #cartabianca: il programma condotto da ...

Ascolti TV | Martedì 26 giugno 2018. Nigeria-Argentina al 32.7%. I WMA al 13.5% - Le Regole del Caos 6.5% : Wind Music Awards Summer 2018 Su Rai1 i Wind Music Awards Summer 2018 ha conquistato 2.464.000 spettatori pari al 13.5% di share. Su Canale 5 Le Regole del Caos ha raccolto davanti al video 1.364.000 spettatori pari al 6.5% di share. Su Rai2 NCIS ha interessato 1.143.000 spettatori pari al 4.7% di share e Rosewood ne ha interessati 973.000 (4.8%). Su Italia 1 Nigeria-Argentina ha catturato l’attenzione di 7.383.000 spettatori (32.7%) e a ...

Ascolti TV | Giovedì 21 giugno 2018. In 7 - 3 mln per la disfatta argentina (34%). Cresce Balalaika (2 - 3 mln – 15.4%) ma Don Matteo in replica fa meglio (2 - 8 mln – 15.4%) : Messi Su Rai1 la fiction in replica Don Matteo ha conquistato 2.833.000 spettatori pari al 15.4% di share. Su Canale 5 la partita dei Mondiali argentina-Croazia ha raccolto davanti al video 7.288.000 spettatori pari al 34% di share. A seguire Balalaika ha ottenuto 2.310.000 spettatori con il 15.4%. Su Rai2 MacGyver ha interessato 985.000 spettatori pari al 4.9% di share. Su Italia 1 17 Again – Ritorno al Liceo ha intrattenuto 1.115.000 ...