Animali | troppi cani senza microchip | a Verona scatta piano controlli 3

liberoquotidiano

: Non lasciate il cane in auto al caldo, bastano 15 minuti per ucciderlo - Corriere : Non lasciate il cane in auto al caldo, bastano 15 minuti per ucciderlo - guido_spina : Non lasciate il cane in auto al caldo, bastano 15 minuti per ucciderlo - khalischneider : @dakotagillium troppi amanti degli animali.. -

(Di domenica 1 luglio 2018) (AdnKronos) - “Ancora una voltaè capofila in tema di controllo e sicurezza – sottolinea l’assessore alla Sicurezza Daniele Polato –, con progetti volti a garantire non solo il monitoraggio dei cittadini ma, come in questo caso, anche di una popolazione animale sempre più numerosa nelle nostr