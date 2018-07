Animali : lettino - mare libero e toelettatura - a Bibione la spiaggia per 'Pluto' - 3 - : Ve, , Adnkronos, Se il caldo si fa sentire, un bagno in mare consente di rinfrescarsi e sgranchirsi un po' le zampe con una bella nuotata, in compagnia del proprio padrone. Infatti, nella spiaggia di ...

Animali : lettino - mare libero e toelettatura - a Bibione la spiaggia per ‘Pluto’ (2) : (Ve) – L’arenile è organizzato per assicurare la tranquillità di tutti grazie alla distanza di 5 metri tra gli ombrelloni e per il passaggio. Il benessere dei cani è garantito dalla possibilità di stare all’ombra, comodamente sdraiati sul proprio lettino su misura, con spazi anche superiori a quelli consigliati dall’Enpa, Ente Protezione Animali.“Il turismo è in continua e veloce evoluzione – sottolinea ...

Animali : lettino - mare libero e toelettatura - a Bibione la spiaggia per ‘Pluto’ (3) : (Ve) – (Adnkronos) – Se il caldo si fa sentire, un bagno in mare consente di rinfrescarsi e sgranchirsi un po’ le zampe con una bella nuotata, in compagnia del proprio padrone. Infatti, nella spiaggia di Pluto l’accesso in acqua è permesso anche agli Animali. Sono disponibili anche doccette di acqua dolce e un servizio di toelettatura self service, per tornare a casa freschi e puliti. La stessa attenzione viene riservata ...

Animali : lettino - mare libero e toelettatura - a Bibione la spiaggia per 'Pluto' (3) : (Ve) - (Adnkronos) - Se il caldo si fa sentire, un bagno in mare consente di rinfrescarsi e sgranchirsi un po’ le zampe con una bella nuotata, in compagnia del proprio padrone. Infatti, nella spiaggia di Pluto l’accesso in acqua è permesso anche agli Animali. Sono disponibili anche doccette di acqua

Animali : lettino - mare libero e toelettatura - a Bibione la spiaggia per 'Pluto' (2) : (Ve) - L’arenile è organizzato per assicurare la tranquillità di tutti grazie alla distanza di 5 metri tra gli ombrelloni e per il passaggio. Il benessere dei cani è garantito dalla possibilità di stare all’ombra, comodamente sdraiati sul proprio lettino su misura, con spazi anche superiori a quelli

Animali : lettino - mare libero e toelettatura - a Bibione la spiaggia per 'Pluto' : Bibione (Ve), lug. (AdnKronos) - lettino a misura, mare libero e toelettatura self service. E' la spiaggia di Pluto a Bibione, in provincia di Venezia, la prima per i cani del Nord est e, con i suoi 270 ombrelloni, anche la più grande d’Italia. Un tratto di costa incastonato tra il verde della pinet

Animali : lettino - mare libero e toelettatura - a Bibione la spiaggia per ‘Pluto’ : Bibione (Ve), lug. (AdnKronos) – lettino a misura, mare libero e toelettatura self service. E’ la spiaggia di Pluto a Bibione, in provincia di Venezia, la prima per i cani del Nord est e, con i suoi 270 ombrelloni, anche la più grande d’Italia. Un tratto di costa incastonato tra il verde della pineta e l’azzurro del mare in grado di offrire da maggio a settembre ogni comfort agli Animali e ai loro accompagnatori, con ...