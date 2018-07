Animali | bau beach | pet hotel e dog camp | a Jesolo l’estate è ‘da cani’ 3

Animali : bau beach - pet hotel e dog camp - a Jesolo l’estate è ‘da cani’ : Jesolo (Ve), 1 lug. (AdnKronos) – La città di Jesolo, località balneare tra le più importanti della costa veneziana, si conferma pet friendly. Tante sono infatti le offerte per chi cerca una vacanza con Animali al seguito, dalla classica spiaggia per i cani all’hotel a quattro zampe.Baubau beach. Attivo dal 2011 ed implementato nel 2016 all’interno della ‘Spiaggia di Nemo”, ‘Bau bau beach” è uno ...

Animali : bau beach - pet hotel e dog camp - a Jesolo l’estate è ‘da cani’ (2) : (Ve) – (Adnkronos) – A partire dalla stagione 2018, negli alberghi classificati come ‘Pet hotel”, sono state introdotte vere e proprie ‘suite” per Animali; come le ‘Comodog” standard, dotate di divanetto di design con camicie di ricambio, coppia di ciotole in alluminio verniciato a polvere con capsule di ricambio, Petwelcome box standard. Ci sono inoltre le ‘suite” con servizi ...

