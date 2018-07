André Silva | ora Mendes ricambi il favore al Milan

André Silva - chance mondiale in Portogallo-Marocco : André Silva si prepara al suo esordio da titolare in un campionato del mondo. L'attaccante del Milan partirà dal primo minuto al fianco di sua maestà Cristiano Ronaldo . L'ex Porto giocherà al posto ...

Per André Silva gli ultimi 10 minuti : PORTOGALLO-SPAGNA 3-3 , primo tempo 2-1, MARCATORI : Cristiano Ronaldo , 4 e 44 p.t., 43 s.t., , Diego Costa , 24 p.t. e 11 s.t., , Nacho Fernández , 13 s.t., PORTOGALLO : Rui Patricio; Cédric Soares, ...

Mondiali 2018 - Spagna-Portogallo : le probabili formazioni. Furie Rosse nel caos contro Cristiano Ronaldo e André Silva : I Mondiali di calcio iniziano oggi e domani sarà già tempo del primo big match. A Sochi scendono in campo le due favorite del gruppo B, Spagna e Portogallo. Sarà già un incontro cruciale per assegnare il primo posto, perché a far da compagnia alle due squadre iberiche ci sono Marocco e Iran, non certo due rivali pericolosissime. A mettere ancor più pepe alla sfida è il caos che ha colpito la squadra spagnola nei giorni scorsi: alla Federazione ...

Calciomercato Milan - Mirabelli : «Andrè SIlva-Falcao? Scambio improbabile» : MilanO - "Mondiale? Più che per visionare giocatori, visto che li conosciamo tutti, è l'occasione per mantenere i contatti" . Il ds del Milan , Mirabelli , è stato inercettato da Premium all'arrivo in ...

Mirabelli show sul calciomercato del Milan : “Donnarumma - Thiago Silva e lo scambio Falcao-Andrè Silva - vi dico tutto” : Milan attento su più fronti in merito al calciomercato che sta per decollare definitivamente, Mirabelli fa il punto della situazione Il Milan attende la sentenza Uefa per poi scatenarsi sul mercato, ma già Massimiliano Mirabelli, ds del club rossonero, sembra avere le idee chiare in merito ad alcuni affari. Il dirigente del Milan, interpellato da Premium Sport, ha analizzato in primis la questione legata a Donnarumma: “Ora c’è ...

Milan-Monaco - ci siamo : scambio di prestiti André Silva-Falcao : Il Milan , infatti, sta per chiudere un colpo ad effetto in attacco grazie all'aiuto di uno dei più potenti e ricchi procuratori al mondo: il portoghese Jorge Mendes. Secondo quanto riporta Premium ...

Milan - Biglia-Kalinic-André Silva : un Mondiale per rinascere : Ci dev'essere qualcosa nell'aria del ritiro della Nazionale. Ricardo Rodriguez è andato a giocare con la Svizzera e, da due partite, fa gol pesanti. Non difficili, non belli, però significativi. ...

Falcao al Milan? / Calciomercato news : Jorge Mendes lavora allo scambio con Andre Silva : Falcao al Milan? Calciomercato news: Korge Mendes lavora allo scambio tra rossoneri e il Monaco con André Silva che Andrebbe a giocare nel Principato dopo l'esperienza a Milano.(Pubblicato il Sun, 03 Jun 2018 14:12:00 GMT)

Milan - rossoneri forti su Falcao : sarà addio ad Andrè Silva : Milan- Il Milan sarebbe pronto a mettere le mani su Radamel Falcao. Secondo quanto riportato dall’odierna edizione di “TuttoSport“, i rossoneri potrebbero puntare forte sull’attaccante colombiano in vista del futuro. Andrè Silva sarà sacrificato per far cassa e per puntare in maniera netta e decisa sull’ex attaccante di Chelsea e Monaco. CENTRAVANTI DI RAZZA Un […] L'articolo Milan, rossoneri forti su Falcao: ...

Milan - una mano arriva da Jorge Mendes : André Silva per Falcao : Tutto in attesa del verdetto Uefa: il club francese darebbe ai rossoneri anche un conguaglio economico

Milan - Gattuso fa il mercato : 'Cutrone e Locatelli sono il futuro. Kalinic? Resta - così come André Silva' : È uno dei migliori difensori al mondo perché abbina qualità e quantità, sono questi i giocatori da cui ripartire. Bonucci lo conosciamo tutti. Anche Davide Calabria poteva starci. Quando gioca sembra ...

Milan - Gattuso fa il mercato : “Cutrone e Locatelli sono il futuro. Kalinic? Resta - così come André Silva” : Gennaro Gattuso ha parlato della prossima stagione, confermando che Kalinic e André Silva rimarranno certamente in rossonero Il Milan della prossima stagione sta prendendo forma, nascendo già nella mente di Gennaro Gattuso. L’allenatore rossonero ha già chiari i principi su cui lavorare, così come gli uomini da cui ripartire, come per esempio Kalinic ed André Silva. I due attaccanti non partiranno, almeno stando alle parole di Gattuso ...

