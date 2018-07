scuolainforma

: [Fonte: napolitime_it] AnDDL dice NO ai presìdi contro altri lavoratori: “Il tema vero è la stabilizzazione di tutt… - blogstreetnews : [Fonte: napolitime_it] AnDDL dice NO ai presìdi contro altri lavoratori: “Il tema vero è la stabilizzazione di tutt… - PasqualeVespa : AnDDL dice NO ai presìdi contro altri lavoratori: 'Il tema vero è la stabilizzazione di tutti i precari' - NapoliTi… - NapoliTime : Vespa (AnDDL): 'Saremo a Roma per sottoporre all'attenzione del senatore Mario Pittoni, responsabile federale Istru… -

(Di domenica 1 luglio 2018) Vespa (): “Saremo a Roma per sottoporre all’attenzione del senatore Mario Pittoni, responsabile federale Istruzione della Lega, le modifiche al DDL SA 355, da lui illustrato, relativo al comma 131 della L.107/15” Napoli, 1 luglio – “In merito alla mobilitazione prevista per il 5 luglio prossimo al Miur in viale Trastevere, l’Associazione Nazionale “Docenti per … L'articoloNO ai: “Ilè ladi tutti i precari” proviene da Scuolainforma.