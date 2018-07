Anche la Spagna | dopo il Portogallo | fuori dal Mondiale

Anche la Open Arms fa rotta verso la Spagna : La nave ha ricevuto l'autorizzazione del governo spagnolo per sbarcare a Barcellona 60 migranti salvati in mare a 33 miglia dalla costa libica -

Taekwondo - Giochi del Mediterraneo 2018 : Spagna sugli scudi a Tarragona - due ori al maschile. Trionfa Anche la croata Jelic : Spagna sugli scudi nella seconda giornata di gare di Taekwondo a Tarragona, in Spagna, dove sono in corso i Giochi del Mediterraneo 2018. Nelle gare maschili si è materializzato un autentico dominio iberico, con la vittoria di Raul Martinez Garcia nella finale della categoria -80 kg ai danni dell’egiziano Seif Eissa, sconfitto 17-14 al termine di un match entusiasmante. Sul podio sono saliti anche il tunisino Yunus Sari e il portoghese ...

Migranti - Conte : azioni condivise Anche nei salvataggi. Merkel : intesa con Grecia e Spagna : Il presidente del consiglio italiano ha spiegato che «l’Italia non ha dato disponibilità» sui nuovi centri di accoglienza volontari, aggiungendo di «non aver sottoscritto nessun accordo con la Germania» in merito ai movimenti secondari, come hanno fattoinvece Grecia e Spagna. Merkel: prenderemo rifugiati dall’Italia solo se ci sarà accordo sui movimenti interni alla Ue...

I volenterosi son ben pochi. Macron esclude centri per migranti in Francia - Anche Italia e Spagna dicono no : L'accordo dei 28 Paesi Ue sui migranti mostra già le prime crepe. In particolare sulla creazione su base volontaria di centri per l'accoglienza, previsto al punto 6 del documento conclusivo del Consiglio europeo, le parole già perdono di valore dinanzi ai primi commenti. La Francia dice no, affermando che è competenza dei "paesi frontalieri", cioè Italia, Spagna e Grecia, ma l'Italia dice no e la Spagna pure.PUNTO 6. ...

Spagna - SAnchez attacca l'Italia : "Basta parole incendiarie" : Insomma dopo il caso Aquarius, il primo ministro spagnolo critica in modo esplicito la politica portata avanti da Roma. Intanto anche la Spagna ha aperto i suoi porti per far sbarcare i migranti a ...

Spagna - SAnchez attacca l'Italia : ?"Basta parole incendiarie" : Adesso anche il premier spagnolo Pedro Sanchez si iscrive al fronte anti-italiano che è nato in Europa e che critica le mosse del governo sulla gestione dell'emergenza immigrazione. In un'intervista congiunta a Guardian, Le Monde e the Frankfurter Allgemeine Zeitung arriva un messaggio chiaro: "Penso che il governo italiano debba riflettere sul fatto se l"unilateralismo sia una risposta efficace a una sfida globale come la migrazione".Poi il ...

Mondiali Russia 2018 : Portogallo-Iran 1-1 - CR7 ritorna tra gli umani - passa Anche la Spagna. Uruguay e Russia gli ottavi : Portogallo-Iran- Tante sorprese, tanti colpi di scena fino all’ultimo secondo. L‘Uruguay passa come primo nel girone, Russia secondo. Sorpresa nel match tra Portogallo e Iran. Finisce 1-1, Quaresma illude il Portogallo, Iran mai domo, trova il pari su calcio di rigore e spaventa il Portogallo fino al 96′. Iran fuori. Portogallo secondo nel girone, Cr7 […] L'articolo Mondiali Russia 2018: Portogallo-Iran 1-1, CR7 ritorna ...

Spagna - SAnchez adesso accelera per legge sull'eutanasia : In Spagna il Pleno del Congreso , vale a dire la sessione plenaria del Congresso dei Deputati deciderà, martedì 26 giugno, sulla proposta di legalizzare l'eutanasia avanzata dal PSOE, il Partito ...

Migranti : dopo la Francia - Anche la Spagna schiaffeggia l’Italia : ‘Egoisti e antieuropei’ : Il primo ministro spagnolo Pedro Sanchez si è allineato al “collega” francese Emmanuel Macron secondo il cui giudizio non è in atto alcuna emergenza migratoria [VIDEO] e ha criticato l’Italia per la nuova linea politica assunta dal governo sulla questione profughi. Secondo Sanchez, il nostro Paese si sta dimostrando “egoista e antieuropeo”. Sanchez: “In Italia egoismo nazionale, ma la Ue non ha fornito abbastanza solidarieta'” Le dichiarazioni ...

Anche la Spagna attacca l'Italia ma Salvini non tace : A ridosso del vertice Ue, Anche la Spagna attacca l'Italia In questi giorni hanno animato la cronaca europea soprattutto i battibecchi tra il primo ministro francese , Macron , ed il ministro dell'...

Tutti contro tutti al prevertice di Bruxelles su immigrazione. Anche Spagna attacca : Italia egoista : Perche' la politica migratoria ha bisogno invece di una risposta comune, europea". Merkel: "Speriamo al massimo in accordi bilaterali" "Sappiamo che non ci sarà una soluzione a livello dei 28 Stati ...

Anche la Spagna va all'attacco "In Italia un governo egoista" : Non solo Emmanuel Macron . Lo scontro del governo Italiano contro le cancellerie europee sui migranti sta coinvolgendo diversi paesi e la chiusura dei porti decisa da Savlini polarizza lo scenario ...

La nave Aquarius e la Spagna : la svolta di SAnchez sui migranti : L'attracco a Valencia della nave Aquarius, con i 629 profughi a bordo, può segnare la svolta della Spagna nelle politiche di accoglienza dei

Golovin alla Juventus/ Ultime notizie dalla Spagna : Anche l'Arsenal sul giocatore : Golovin alla Juventus, il russo ci spera: la Serie A è un bel campionato, l'interesse mi onora. Dichiarazioni interessanti al termine di Russia Arabia Saudita ai Mondiali(Pubblicato il Fri, 15 Jun 2018 18:44:00 GMT)