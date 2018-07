Anche la Open Arms fa rotta verso la Spagna

Tennis - Anche gli Us Open si ‘uniformano’ : niente più lanci per i raccattapalle : Us Open che si adeguano al sistema adottato dagli altri Slam per quanto concerne il comportamento dei raccattapalle durante le gare anche gli Us Open si uniformeranno al sistema adottato già negli altri Slam per lo spostamento delle palline da una parte all’altra del campo. Quindi per i raccattapalle niente più lancio a scavalcare la rete ma passaggio delle palline facendole rotolare a terra, da una posizione all’altra. Lo ha ...

Golf – Us Open : Anche Francesco Molinari tra i più forti golfisti del mondo : Nella sfida tra i giocatori dell’élite mondiale c’è anche Francesco Molinari, all’Us Open: l’azzurro, leader nella Race To Dubai, nominato “Golfista del mese di maggio” dell’Eurotour L’élite mondiale sarà a confronto nel 118° US Open, il secondo major stagionale in programma al Shinnecock Hills GC di Southampton (New York) dal 14 al 17 giugno. In campo Francesco Molinari, reduce da due grandi prestazioni con il successo nel BMW ...

Golf - US Open 2018 : parata di stelle a Shinnecock Hills - Dustin Johnson è l’uomo da battere - ma sogna Anche Francesco Molinari : Le stelle del Golf riunite per trionfare nel secondo Major stagionale. Tra giovedì 14 e domenica 17 giugno andrà in scena lo US Open 2018, che si disputerà sul percorso par 70 dello Shinnecock Hills Golf Club, situato nella città di Southampton a Long Island, a est di New York City. Si tratta del più antico club di Golf degli USA, che già nel 2004 ha ospitato il Major e che nel 2026 sarà per la sesta volta la sede del torneo. Un autentico ...

Golf - US Open 2018 : i favoriti. Dustin Johnson è in formissima ma c’è Anche Francesco Molinari! : Lo US Open si avvicina. Il secondo Major dell’anno andrà in scena quest’anno allo Shinnecock Hills Golf Course, che ospiterà l’evento per la quinta volta, la prima dal 2004. L’attesa è tanta per vedere in campo i migliori giocatori dei tour europeo e americano. Prevedere il vincitore di un torneo di Golf è cosa assai difficile, ed assume i contorni dell’impresa nel caso di un Major. Il precedente più fresco è ...

Golf - Open d’Italia 2018 : Thorbjoern Olesen in trionfo a Soiano del Lago! Francesco Molinari splendido secondo - brilla Anche Lorenzo Gagli : Thorbjoern Olesen trionfa nell’Open d’Italia 2018, che ha avuto luogo sul percorso par 71 del GardaGolf Country Club di Soiano del Lago, in provincia di Brescia. Il danese ha portato a casa la vittoria con un ultimo giro da favola, nel corso del quale non ha commesso errori e ha concluso in 64 colpi (-7), recuperando una posizione e spiccando il volo fino al trionfo. Olesen ha beffato in extremis uno strepitoso Francesco Molinari, ...

Open Day 2018 - un ricco programma Anche per i bambini : Medicina, nanotecnologie, nuovi materiali, realtà virtuale, e molto altro ancora: l'Open Day del quarantennale di Area Science Park, in programma il 16 giugno, si propone ai curiosi della scienza che stanno rispondendo con entusiasmo. In pochi giorni hanno già superato quota cinquecento le prenotazioni al call center attivo fino al 15 giugno dal lunedì al venerdì, ore 9.00-13.00 / 14.

Golf - Open d’Italia 2018 : Francesco Molinari fa sognare! E’ secondo alle spalle di Martin Kaymer - brilla Anche Matteo Manassero : Francesco Molinari stratosferico nel secondo giro dell’Open d’Italia, torneo incluso nel circuito dell’European Tour 2018, in corso di svolgimento sul percorso par 71 del GardaGolf Country Club di Soiano del Lago, in provincia di Brescia. Il fuoriclasse italiano è attualmente secondo in classifica alle spalle del tedesco Martin Kaymer e insegue il sogno di vincere per la terza volta il torneo, dopo aver già trionfato una ...

Golf - Open d'Italia : in campo Anche Fleetwood e Noren : Con in campo 23 fra i migliori 100 giocatori al mondo in un evento che per il secondo anno consecutivo vanterà un montepremi da 7 milioni di dollari. Golf: Jason Day conquista il Wells Fargo ...

Open! Studi aperti Anche in provincia di Ragusa : Massiccia adesione degli architetti della provincia di Ragusa all'iniziativa "Open! Studi aperti" in programma nei prossimi giorni

Nuoto sincronizzato - Japan Open 2018 : Giorgio Minisini e Manila Flamini vittoriosi Anche nel duo misto libero : Giorgio Minisini e Manila Flamini sono inarrestabili. I campioni del mondo del duo tecnico a Budapest nel 2017, dopo aver ottenuto il successo nel mixed tech, si sono ripetuti nella terza giornata di gare delle World Series di Nuoto sincronizzato, a Tokyo (Giappone). I due azzurri si sono imposti nel programma del libero del duo misto totalizzando 89.6333 (26.6000 l’esecuzione, 36.1333 l’impressione artistica e 26.9000 le ...

Rete in fibra ottica Open Fiber sempre più estesa grazie all'accordo con Retelit. Novità Anche per gli utenti - : ... tra cui SKY che - com'è noto - nel 2019 lancerà un abbonamento con il normale palinsesto della piattaforma satellitare fruibile in streaming, via Internet: Open Fiber si allea con Sky che nel 2019 ...