All' ospedale continuano a sparire le macchine

Deve farsi visitare il seno in ospedale : il marito non vuole e la picchia davanti Alla bimba : Una banale visita al seno è stata la causa scatenante di un vero e proprio pestaggio. A farne le spese una donna di 26 anni del Bangladesh, picchiata dal marito 43enne, connazionale della vittima, nel pomeriggio di ieri...

Nove coltellate fuori dAlla discoteca : figlio di Bettarini e Ventura in ospedale : Nove coltellate fuori da una discoteca. E quella chiamata alle luci dell'alba che nessuna mamma vorrebbe ricevere. "Signora Ventura, suo figlio è all'ospedale: lo hanno accoltellato". Il ragazzo in ...

Picchiati a sangue e derubati fuori da un locale - tre giovani finiscono All'ospedale : APPIANO . Sono due gli episodi di violenza che negli ultimi giorni hanno fatto preoccupare l'intera comunità di Appiano . Il luogo dove sono avvenuti è l'area che si trova davanti il disco pub Baila ...

ALBA/ DAlla famiglia Ferrero cinque milioni per il nuovo ospedale di Verduno : La famiglia Ferrero ha donato 5 milioni di euro per il nuovo ospedale ALBA-Bra in costruzione a Verduno, in provincia di Cuneo. Serviranno per la realizzazione delle sale operatorie. La consegna è ...

Marco Carta - foto dAll'ospedale dopo il post che ha fatto preoccupare i fan : 'Non importa cosa ho avuto...' : Marco Carta torna a comunicare con i suoi fan. dopo il post in cui rivelava ai follower di aver avuto un problema di salute, il cantante pubblica una foto dall'ospedale per salutare chi negli ultimi ...

Marco Carta - foto dAll'ospedale dopo il post che ha fatto preoccupare i fan : «Non importa cosa ho avuto...» : Marco Carta torna a comunicare con i suoi fan. dopo il post in cui rivelava ai follower di aver avuto un problema di salute , il cantante pubblica una foto dall'ospedale per salutare chi negli ultimi ...

Napoli - marocchino accoltellato Alla Ferrovia scappa dAll'ospedale : Un 33enne marocchino si è presentato sanguinante in ospedale, riferendo di aver subito una rapina nei pressi della stazione Centrale di Napoli. L'extracomunitario è stato assistito dai medici del ...

Tenny - la gattina che da mesi tutti i giorni attende il suo padrone davanti All’ospedale : Il felino si presenta tutti i giorni davanti all'ospedale di Oderzo, nel Trevigiano, e aspetta che dalla struttura esca qualcuno di familiare che lei ha visto entrare e che probabilmente però non uscirà mai più.Continua a leggere

Tenny come Hachiko - la gatta che da mesi aspetta il padrone fuori dAll'ospedale : TREVISO - Da mesi tutti i giorni è fuori dalla porta dell'ospedale di Oderzo che scruta, tra la folla che entra esce di fretta, come se cercasse un volto conosciuto, amato. Intimidita ma testarda ...

Criscito - operazione al piede riuscita. Dimesso dAll'ospedale : Genova - Dopo l'intervento di ieri per ridurre la frattura al quinto dito del piede sinistro, Mimmo Criscito è stato Dimesso stamattina dall'ospedale San Martino. Adesso per il capitano rossoblù è ...

Tenny - la gatta che aspetta da mesi il padrone davanti All'ospedale : Per ritornare davanti alla portineria dell'ospedale, tenace e risoluta nella sua perenne attesa di rivedere colui o colei che, con ogni probabilità, in questo mondo non c'è più. Tenny sembra quasi ...

Tenny - la gatta che aspetta da mesi il padrone davanti All'ospedale : Per ritornare davanti alla portineria dell'ospedale, tenace e risoluta nella sua perenne attesa di rivedere colui o colei che, con ogni probabilità, in questo mondo non c'è più. Tenny sembra quasi ...

Marco Carta sta male - il cantante spaventa i fan dAll’ospedale : “ci vorrà un po’ di tempo per riprendermi” : L’assenza di Marco Carta dai social è stata spiegata dal diretto interessato: il cantante è stato male, il messaggio del sardo dall’ospedale Marco Carta, dopo qualche giorno d’assenza dai social, ricompare con una foto che lo immortala con una flebo al braccio in un letto d’ospedale. Il sardo ha scritto un messaggio ai fan: La mia assenza sui social stava diventando più chiassosa del silenzio stesso ed era inutile ...

Marco Carta - la foto dAll’ospedale preoccupa. Fan in ansia : le sue condizioni : “La mia assenza sui social stava diventando più chiassosa del silenzio stesso ed era inutile negare, siete la mia famiglia e con voi condivido tutto, gioie e dolori”. Marco Carta decide di parlare e spiegare ai fan la decisione di ‘abbandonare’ momentaneamente i social. Una decisione dettata da problemi di salute. Il cantante, vincitore di Amici nel 2008 e primo al Festival di Sanremo l’anno seguente con il brano ...