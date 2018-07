Alla scoperta dei tesori nascosti di Rieti | cultura | territorio e vino

TV - Rai1 : “Speciale Tg1” Alla scoperta della medicina naturale - dalla fitoterapia agli oli essenziali : Secondo l’istituto Eurispes sono quasi tredici milioni gli italiani alla ricerca di una via diversa alla salute. In cinque anni sono aumentati di un terzo. Un fenomeno quello della medicina complementare che cresce di pari passo con la domanda di cibo biologico. Una larga parte della popolazione italiana cerca, nella natura e nei suoi prodotti, risposte al bisogno di salute e benessere. Con l’aiuto del filosofo e teologo Vito Mancuso ...

Puglia - un viaggio Alla scoperta di Castellaneta tra panzerotti e borghi antichi : Il racconto di questo viaggio in Puglia parte con cipolla, sedano e polpo fresco in cartoccio serviti con panzerotti gialli fritti alla fermata Fratelli Gourmet, punto di ritrovo del migliore street food indigeno. Siamo a Castellaneta , nel cuore del Parco Regionale Terra delle Gravine, territorio di lame, anfratti spigolosi, chiese rupestri e villaggi trogloditici, secoli orsono dimora di santi ed eremiti. Come Rutigliano, anche questa ...

ULISSE - IL PIACERE DELLA SCOPERTA/ Anticipazioni 30 giugno : Alla scoperta del mare : ULISSE , il PIACERE DELLA scoperta torna in onda oggi, sabato 30 giugno , in prima serata su Raitre: Alberto Angela conduce un viaggio affascinante tra i segreti del mare .(Pubblicato il Sat, 30 Jun 2018 09:24:00 GMT)

Passaggio a Nord Ovest - 30 giugno : Alla scoperta di Roma e Masada : Nuovo appuntamento con Passaggio a Nord Ovest , il programma televisivo ideato e condotto da Alberto Angela: ecco le anticipazioni di sabato 30 giugno Torna su Rai 1 “ Passaggio a Nord Ovest “, il viaggio di Alberto Angela alla scoperta di popoli e luoghi lontani, civiltà dimenticate, siti archeologici e tanto altro. Ecco in anteprima per voi tutte le anticipazioni della puntata di sabato 30 giugno . Passaggio a Nord Ovest : da Roma a ...

Alla scoperta dei segreti della Grande Macchia Rossa di Giove : è tra gli obiettivi del telescopio Webb : È tenuta sotto controllo dal 1830 e ha fatto cimentare generazioni di astronomi che hanno cercato di svelarne i segreti: si tratta della Grande Macchia Rossa, uno dei più noti tratti distintivi di Giove, che da oltre trecento anni infuria sotto l’equatore del pianeta. DAlla primavera del 2020 i ricercatori avranno un alleato in più per scoprire i meccanismi di questa celebre tempesta: per quell’epoca, infatti è in programma il lancio ...