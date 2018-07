Al via il raduno leghista di Pontida | Salvini | “I porti sono e resteranno chiusi”

"Europee - referendum noi-élite Ong - i porti resteranno chiusi" Al via il raduno della Lega a Pontida : "Bisogna cambiare l'Europa non basta cambiare l'Italia. Le elezioni Europee dell'anno prossimo saranno un referendum fra l'Europa delle elite, delle banche, della finanza, dell'immigrazione e del precariato, e l'Europa dei popoli e del lavoro Segui su affaritaliani.it

Al via il raduno di Pontida - bagno di folla per Salvini. 'Nel 2019 referendum tra noi e le elite' : Tutto il mondo ci invidia salvini, che guiderà l'Europa tra un anno. Non saremo mai schiavi dell'Europa, non saremo schiavi della Merkel, a casa nostra comandiamo noi, i clandestini vanno espulsi. La ...

Fiorentina : al via il raduno estivo il 2 luglio : In attesa di conoscere ufficialmente se l’Uefa estrometterà il Milan dalla prossima Europa League, per il mancato rispetto degli accordi sul Fair Play finanziario (in questo caso l’Atalanta andrà subito alla fase a gironi e la Fiorentina ai preliminari da fine luglio), la società viola ha deciso di anticipare di un paio di giorni ritrovo e raduno della squadra a Firenze. Fissato inizialmente per il 4 luglio, proprio per la ...

Italbasket - al via il raduno di Trieste. Pascolo out : Gli azzurri da oggi prepareranno nel capoluogo giuliano le sfide contro la Croazia , il 28 giugno alle 20.45 al PalaTrieste, e contro i Paesi Bassi , palla a due il 1° luglio a Groningen,

Basket – Al via oggi il raduno della Nazionale maschile : Pascolo out per artrosinovite : Nazionale A: comincia oggi il ritiro a Trieste. Non ci sarà Davide Pascolo, out per artrosinovite del ginocchio destro. L’Italia prepara le gare contro Croazia (28 giugno) e Paesi Bassi (1 luglio) Comincia oggi il percorso che porterà la Nazionale verso le gare contro Croazia (28 giugno) e Paesi Bassi (1 luglio), ultimi due impegni della prima fase di qualificazione al Mondiale 2019. Gli Azzurri, già qualificati alla seconda fase, hanno ...

Under 19 - al via raduno azzurrini a Milanello in vista europeo : La Nazionale Under 19 si radunerà questa sera a Milanello per uno stage di sei giorni a poco più di un mese dall’inizio della Fase finale del Campionato europeo in programma dal 16 al 29 luglio in Finlandia. I 27 azzurrini convocati dal tecnico Paolo Nicolato sosterranno domani le prime due delle dieci sedute di allenamento previste nel Centro Sportivo del Milan. L’Italia farà il suo esordio nell’europeo lunedì 16 luglio a ...

?Basket – Al via il raduno della Nazionale - 14 giocatori a disposizione di coach Sacchetti : Il raduno della Nazionale A da oggi a venerdì a Roma: 14 giocatori a disposizione di coach Sacchetti < p style=”text-align: justify;”>E’ iniziato oggi al Centro di Preparazione Olimpica “Giulio Onesti” all’Acqua Acetosa, il raduno della Nazionale. Sono 14 i giocatori a disposizione del Commissario Tecnico Meo Sacchetti. Rispetto al raduno della seconda metà di maggio, tornano a disposizione Filloy, Fontecchio, Brian Sacchetti, ...