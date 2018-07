Al Polo Est un' estate di eventi tra musica e sport

Beach volley - World Tour 2018 Varsavia. Europa contro Resto del Mondo nella giornata delle finali in Polonia : Ancora Europa contro Resto del Mondo nella giornata dedicata alle finali nel torneo 4 Stelle del World Tour a Varsavia. La Polonia gioisce e spinge Kantor/Losiak che proveranno sulla sabbia di casa a rompere l’incantesimo che li vede a digiuno di vittorie da due anni con ben cinque podi nelle ultime due stagioni. L’avversario è tosto ma forse la coppia meno attesa tra quelle brasiliane, una delle tante protagoniste della rivoluzione ...

L'antroPologo di viaggio Canestrini in Basilicata : Con Canestrini, dichiara Sara Stolfi, responsabile organizzativa del progetto, compiremo un avanzamento delle conoscenze sul mondo degli oggetti e, per il loro tramite, sulle diverse culture ...

Giappone-Polonia 0-1 - Mondiali 2018 : il Sol Levante festeggia una dolce sconfitta. Samurai agli ottavi grazie al fair play! : La Polonia batte il Giappone per 1-0 nella terza giornata del Girone H dei Mondiali di calcio, ma i nipponici strappano comunque la qualificazione agli ottavi di finale a discapito del Senegal. Gli asiatici infatti in tre partite hanno ricevuto quattro cartellini gialli, gli africani sei e questo, essendo pari le due selezioni per punti fatti, differenza reti, gol segnati e nello scontro diretto, tanto basta per mandare agli ottavi la squadra ...

La voce della Politica Manifestazione di Potere al PoPolo Basilicata contro la Flat Tax : Potere al Popolo Basilicata scenderà in piazza a Potenza, sabato 30 giugno, per denunciare l'ultimo inganno di questo sistema neoliberista che il governo PentaLeghista sta attuando, in perfetta ...

Mondiali Russia 2018 – Sexy tifose e travestimenti bizzarri : i prepartita di Giappone-Polonia e Sengal-Colombia [GALLERY] : Giappone-Polonia e Senegal-Colombia, le due sfide che chiudono il Gruppo-H: fra Sexy tifose e travestimenti bizzarri è prepartita sono coloratissimi Anche il Gruppo-H volge al termine con le due sfide del pomeriggio: Giappone-Polonia e Senegal-Colombia. Fra Sexy tifose e travestimenti bizzarri, gli spalti si riempiono di gioia e colori. Nella nostra gallery le immagini più belle del prepartita.L'articolo Mondiali Russia 2018 – Sexy ...

Animali - parto miracoloso in Polonia : vitellino nasce con due teste : Una fattoria nell’Europa orientale ha assistito alla nascita miracolosa di un vitellino con due teste. La veterinaria Karolina Szarowska è stata chiamata per aiutare con l’insolito parto nel villaggio polacco di Kowalewo Pomorskie. Dopo la nascita, la veterinaria ha condiviso le immagini del piccolo con due teste sui social media, scrivendo: “Due teste sono meglio di una… Farlo nascere in vita è stato un vero miracolo”. È stato un parto ...

GIAPPONE PoloNIA / Streaming video e diretta tv Mondiali 2018 : testa a testa - formazioni - quote - orario : diretta GIAPPONE POLONIA, info Streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. La nazionale del Sol Levante ad un passo dagli ottavi di finale dei Mondiali 2018(Pubblicato il Thu, 28 Jun 2018 10:51:00 GMT)

28/06/2018 Presentazione del libro “Dieci Amanti in cucina” – presso “Estate al Polo” – Piramide/Roma : Grande successo di pubblico all’Estate Al Polo. Abbiamo parlato di questo spazio che propone musica, cibo, in una vesta più raffinata votata alla ricercatezza e anche alla cultura. #EstateAlPolo Questa sera, 28/06/2018 nello spazio dedito ai concerti ci sarà alle ore 19.00 la Presentazione libro Eva Forte “Dieci Amanti in cucina” edito da Ragnatela Editore. Un evento che ci coinvolge direttamente e che proporrà sul ...

Olocausto - la Polonia fa dietrofront sulla legge/ Varsavia e l'Unione Europea restano molto lontane : Varsavia ci ripensa e cambia già la legge sull'Olocausto: il premier Morawiecki ha annunciato il dietrofront sul provvedimento che puniva chi accusava la Polonia di complicità col nazismo(Pubblicato il Wed, 27 Jun 2018 21:34:00 GMT)

Basket - Qualificazioni Mondiali 2019 : Italia-Croazia - i 12 azzurri per la sfida di Trieste. Tagliati Mannion e Polonara : Meo Sacchetti, CT della Nazionale Italiana di Basket maschile, ha scelto i dodici uomini con cui domani sera (ore 20.45) affronterà la Croazia nel match valido per le Qualificazioni ai Mondiali 2019. A Trieste gli azzurri vanno a caccia di una vittoria fondamentale contro la compagine balcanica guidata dai fenomeni NBA Dario Saric, Ivica Zuban, Bojan Bogdanovic: serve una successo per compiere un passo importante verso la Cina. Ad essere rimasti ...

Mondiali Russia 2018 - caos in Colombia dopo la vittoria sulla Polonia : otto morti e 776 arrestati : dopo la partita vinta contro la Polonia, in Colombia è scoppiato il finimondo: tra risse e accoltellamenti, sono otto le persone rimaste uccise caos in Colombia, il motivo è paradossalmente la vittoria ottenuta dai Cafeteros ai Mondiali contro la Polonia. Il sito Infobae infatti riporta come otto persone abbiano perso la vita nella notte successiva al successo della Nazionale di Falcao e compagni a causa di alcune risse, che hanno generato anche ...

Ospiti del Wind Summer Festival - 4ª serata del 25 giugno in Piazza del PoPolo : Gli Ospiti del Wind Summer Festival sono in parte ufficiali. La manifestazione canora di scena in Piazza del Popolo sono al rush finale, quello nel quale sarà incoronato il vincitore finale della nuova edizione della kermesse quest'anno condotta da Ilary Blasi, Daniele Battaglia e Rudy Zerbi. Oltre 60 gli Ospiti che hanno preso parte alla kermesse, tornata nelle mani della Fascino di Maria De Filippi e con la collaborazione della F&P ...

La destra e il poPolo del così e così (perché essere di sinistra costa) : Ovunque vince la destra. In Italia come in Europa, nei governi nazionali e in quelli locali, come accaduto ieri nelle città. Se vince la destra, chi ha perso? La sinistra dovremmo dire. Invece a me pare che da tempo non ci sia più né pratica né idea di cosa è la sinistra, di quali valori essa esprime, di quali e quante responsabilità pone in capo ai suoi elettori. Infatti la sinistra non esiste più da anni e coloro che hanno occupato quello ...

Futbol bailado - ma come gioca questa Colombia : Polonia polverizzata dalle delizie di James e Falcao : La Polonia dura solo un tempo, troppo forte questa Colombia per Lewandoswki e compagni che dicono addio al Mondiale di Russia 2018 James Rodriguez è una meraviglia, Radamel Falcao una sentenza. Yerri Mina? Una sicurezza. La Colombia vince e convince contro la Polonia, eliminando Lewandowski e compagni dal Mondiale di Russia 2018. Una goduria la partita della formazione sudamericana, capace di tenere in mano il pallino del gioco dall’inizio ...