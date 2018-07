AL BANO CARRISI Dal gossip sul possibile matrimonio con Romina Power al ritiro dalle

Al BANO presenta la figlia Jasmine Carrisi : “E’ bella come Loredana” : Intervistato da “Gente”, Al Bano Carrisi presenta la figlia Jasmine nata dall’amore con Loredana Lecciso: “è bella come un fiore e soprattutto brava” Una dichiarazione d’amore da parte di un padre alla figlia. Al Bano Carrisi sulle pagine del settimanale “Gente” in edicola questa settimana ha presentato uno dei suoi gioielli. Si tratta di Jasmine Carrisi, la quinta figlia e la prima nata dalla ...

“È bella come un fiore”. Al BANO - dolce papà - presenta la sua Jasmine : le foto della figlia 17enne di Carrisi e Loredana Lecciso : AlBano Carrisi presenta uno dei suoi ”gioielli”. È Jasmine Carrisi, la figlia avuta dall’ex compagna Loredana Leciso. Il cantante di cellino San Marco ha deciso di mostrarla su “Gente”, in edicola da venerdì 22 giugno. La 17enne è la quinta dei suoi sei figli, la prima avuta con Loredana Lecciso, da cui si è separato alcuni mesi fa dopo 18 anni insieme. Nell’intervista, non ha parlato della situazione sentimentale, ...

Madre Mia - Al BANO Carrisi/ Docufilm - seconda parte : ecco cosa facevo da giovane (17 Giugno 2018) : Madre Mia, le anticipazioni della seconda e ultima parte in onda stasera su Rete4, la docu-fiction di Al Bano dedicata alla donna più importante della sua vita: mamma Jolanda.(Pubblicato il Sun, 17 Jun 2018 21:52:00 GMT)

AL BANO CARRISI / Da Romina Power alla musica : "Devo fermarmi - riassettare la macchina" (Matrix Chiambretti) : Al BANO CARRISI è stato protagonista di un'intervista a Matrix Chiambretti e ha parlato di Romina Power. "Ha detto che mi ama ancora? Il mio pensiero non è uguale al suo"(Pubblicato il Sat, 16 Jun 2018 21:45:00 GMT)

'Sto male. Una malattia...' : Al BANO CARRISI commuove i fan - lo straziante messaggio : si deve fermare : "Sono semplicemente cosciente del fatto che i segnali che il corpo mi ha mandato sono molto molto seri", ha confessato Al Bano Carrisi a Matrix Chiambretti . "Devo fermarmi, capire a che punto sto, ...

MADRE MIA - AL BANO E JOLANDA/ Fenomenologia della famiglia Carrisi (prima parte) : MADRE Mia: JOLANDA Carrisi è una Giulietta che ce l'ha fatta. La docufiction di Rete 4 lo testimonia ampiamente, col suo lungo excursus storico-letterario.(Pubblicato il Mon, 11 Jun 2018 07:00:00 GMT)

Madre Mia - Al BANO CARRISI racconta mamma Jolanda/ Diretta : la partenza per Milano e l'addio ai genitori : Madre Mia, il documentario dedicato a Jolanda, mamma di Al Bano Carrisi, va in onda oggi, domenica 10 giugno, in prima serata su Rete 4. Il racconto di una donna, mamma e nonna.(Pubblicato il Sun, 10 Jun 2018 23:12:00 GMT)

FRANCO CARRISI/ Kocis e il "conflitto" col fratello Al BANO (Madre Mia) : Chi è FRANCO CARRISI, la sua vita è lo specchio di quella del fratello Al Bano. Ha intrapreso infatti in maniera diversa la carriera comunque da artista anche lui. (Madre Mia)(Pubblicato il Sun, 10 Jun 2018 23:00:00 GMT)