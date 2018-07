Agenda della settimana economica e sindacale** | 9

Borsellino - ‘tra i più grandi depistaggi della storia’. Dietro falsi pentiti (e Agenda rossa) gli apparati che lo temevano : “È uno dei più gravi depistaggi della storia giudiziaria italiana”. I giudici della corte d’assise di Caltanissetta ieri hanno depositato le motivazioni della sentenza del processo Borsellino quater sulla strage che il 19 luglio 1992 uccise il procuratore aggiunto e i poliziotti della scorta: 1.856 pagine, 12 capitoli. La corte che 14 mesi fa concluse l’ultimo processo sulla strage di via d’Amelio non fa sconti. L’atto è una ...

Borsellino - “tra i più grandi depistaggi della storia”. Dietro falsi pentiti e Agenda rossa anche centri di potere che lo temevano : “È uno dei più gravi depistaggi della storia giudiziaria italiana”. I giudici della corte d’assise di Caltanissetta ieri hanno depositato le motivazioni della sentenza del processo Borsellino quater sulla strage che il 19 luglio 1992 uccise il procuratore aggiunto e i poliziotti della scorta: 1.856 pagine, 12 capitoli. La corte che 14 mesi fa concluse l’ultimo processo sulla strage di via d’Amelio non fa sconti. L’atto è una ...

Conferenza sulla mobilità - Unrae : "Serve un'Agenda della transizione" : Basta confusione, stop alla demagogia, ai ragionamenti di pancia, ai provvedimenti dogmatici o ideologici. Bisogna fare chiarezza. Perché solo così la nuova storia dellauto, dal classico cera una volta al domani prossimo venturo, può avere un lieto fine. Come nelle favole. Ma la realtà, secondo lUnrae, richiede una visione tuttaltro che fiabesca. Serve piuttosto unagenda della transizione. Transizione non per sostituzione, ma per ...