Aeroporto Lamezia - studio collegamento "multimodale" con Catanzaro Lido

Manca cabrurante in Aeroporto : volo da Crotone costretto a sosta a Lamezia : Il volo Ryanair Crotone-Bergamo è stato costretto ad una sosta a Lamezia Terme per fare rifornimento, dal momento che nello scalo Crotonese non c'era carburante. L'aereo, con 189 passeggeri, doveva ...