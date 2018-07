Adesso in Francia la radicalizzazione islamista passa dallo sport

ilfoglio

: Un mondiale subito senza Messi sarebbe stato un mondiale ingiusto. Adesso, però, per battere la Francia ci vorrebbe… - RealPiccinini : Un mondiale subito senza Messi sarebbe stato un mondiale ingiusto. Adesso, però, per battere la Francia ci vorrebbe… - RussianMike31 : RT @fatuciuccio: @AntonioSocci1 Volevamo togliere le sanzioni alla Russia e adesso verranno aumentate. Volevamo che l'UE prendesse i nostri… - DrG0nz000 : @vecino Grande Mati, stai facendo un mondiale sontuoso ma nessuno ne parla, ovviamente. Adesso tocca a te, contro l… -

(Di domenica 1 luglio 2018) Parigi. Si tende a pensare che le prigioni e le moschee siano i principali luoghi di, le prime fornaci di islamisti pronti a immolarsi in nome di Allah nell’infedele occidente. Ma in realtà, il terreno più fertile per il proselitismo jihadista è lo, un universo per molto tempo