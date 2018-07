Accoltellato fuori da un locale di Milano il figlio di Simona Ventura e Stefano

Accoltellato fuori da un locale a Milano il figlio di Bettarini e Ventura : è grave : Articolo aggiornato alle ore 11,40 di domenica primo luglio 2018. Dramma all'uscita di una discoteca nel centro di Milano: il figlio 19 enne di Simona Ventura e dell'ex calciatore Stefano Bettarini è stato Accoltellato ed è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Niguarda. Niccolò Bettarini, già molto popolare sui social, è uscito dal locale Old Fashion alle 5 del mattino dopo una ...

Il figlio di Simona Ventura e Stefano Bettarini Accoltellato fuori dalla discoteca : è in grave condizioni : Dramma all'uscita di una discoteca nel centro di Milano: il figlio 19enne di Simona Ventura e dell'ex calciatore Stefano Bettarini è stato accoltellato ed è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Niguarda. Niccolò Bettarini, già molto popolare sui social, è uscito dal locale Old Fashion alle 5 del mattino dopo una nottata con gli amici ed è stato aggredito con nove coltellate, ha riferito TgCom24.-- Il giovane non è in pericolo di vita. ...

Fuorigrotta - 21enne Accoltellato per uno sguardo : ferito a un fianco : Un 21enne napoletano è stato accoltellato e ferito al fianco in via Cintia, all'altezza del Parco San Paolo a Fuorigrotta. Il giovane giaceva a terra e perdeva molto sangue quando è...

