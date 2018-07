quattroruote

Abarth - Il giro di pista della 695 Assetto Corse - VIDEO

(Di domenica 1 luglio 2018) Abbiamo provato con mano le potenzialità da supercar695Evoluzione. Dove? Sulla nostradi Vairano, ovviamente. Con i suoi 215 CV sprigionati dal quattro cilindri 1.4 turbo e soli 920 kg di peso, questo piccolo bolide è in grado di offrire prestazioni entusiasmanti. Ma non è solo questione di "numeri". L'aggiunge tutto quanto fa la differenza nell'adattamento alla: le sospensioni regolabili, le gomme slick o rain, il differenziale autobloccante meccanico e l'ottimo cambio Sadev a sei marce, il sequenziale a leva centrale del tipo usato nei rally, che si gestisce con il semplice movimento in avanti (per scalare) o all'indietro. Per sapere qual è stato il tempo suldi questa 695 speciale, non vi resta che guardare il nostro