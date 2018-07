A M A M S p a | ME | | ' Tecnici al lavoro | per effettuare un intervento'

Uffici Tecnici già a lavoro per le elezioni il 29 luglio : La faccenda si complica. Siamo passati da 'o Savona o morte' a un governo, quello di Carlo Cottarelli , che sembra già nascere senza vita. L'ex commissario alla spending review oggi è salito al ...

Uffici Tecnici al lavoro per votare il 29 luglio : Gli Uffici tecnici del Viminale sono già al lavoro per una verifica sulla praticabilità della data del 29 luglio . Perché l'ipotesi del rapido ritorno al voto è all'ordine del giorno. Lo spread oltre trecento punti, un governo che, detta brutalmente, rischia di nascere morto. La gazzarra al Senato mentre il premier incaricato Carlo Cottarelli è al Colle con la lista dei ministri prefigura uno scenario che ...

Maltempo Sardegna - treno uscito dai binari : Tecnici Rfi al lavoro per il ripristino della linea : Sono iniziati nel corso della notte scorsa i lavori per ripristinare la circolazione dopo l’uscita dai binari degli ultimi carrelli del treno Regionale 3956, nella serata di ieri, fra Bonorva e Torralba (Sassari), sulla linea Macomer – Ozieri-Chilivani. Le squadre tecniche di Trenitalia sono al lavoro per rimuovere il treno grazie all’ausilio di un carro soccorso. Dopo il recupero del convoglio, i tecnici di Rfi potranno ...