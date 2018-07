_Dal 1° al 7 luglio va in scena la 14edizione del Festival del Sole | la più grande

Stipendi - Dal 1 luglio finisce l'era dei pagamenti in contanti : Importanti novità sul fronte Stipendi . Da domani, primo luglio , per effetto di una norma inserita nella legge di Bilancio 2018, cambiano le regole e per i datori di lavoro scatta l'obbligo della ...

Stipendi - Dal primo luglio stop ai pagamenti in contanti : di Michele Di Branco Il tempo degli Stipendi versati in contanti è finito. Non per tutti, per il momento. Ma per gran parte del mondo del lavoro sì. Dal primo luglio, per effetto di una norma inserita ...