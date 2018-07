5 ricette intelligenti e 5 frasi furbe per far mangiare le verdure ai bambini

vanityfair

(Di domenica 1 luglio 2018) Ci avete provato in tutti i modi, avete tentato l’intentabile e siete sull’orlo di gettare la spugna. Tanto, quel piatto dilì sul tavolo, vostro figlio non lo mangerà. Mai. È il problema ancestrale di tutti i genitori, zii, nonni e babysitter del pianeta – a parte casi rari ed eccezionali. Un rebus complicato che si traduce in una domanda disperata: perché idetestano ogni qual forma di verde gli si presenti nel piatto? E soprattutto: come provare a persuadere i loro NO inamovibili davanti a zuppe, minestroni, legumi e altre simil «schifezze»? LEGGI ANCHEMerenda fatta in casa? Si può Forse non tutto è perduto e prima di abbandonare, c’è qualche altro stratagemma da testare. Niente minacce e forzature eccessive. Niente «o mangi ‘sta minestra o ti butti dalla finestra», per intenderci. Si rischierebbe, al contrario, un rifiuto ancora più categorico e allora ...