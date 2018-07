17enni scomparse | genitori | tornate a casa

Fermo - scomparse due 17enni di Fidenza : Due ragazze di 17 anni, Gaia Maria Perasso e Gaia Fiorentini, sono scomparse la sera di venerdì 29 giugno. Le due giovani, originarie di Fidenza (Parma), erano in vacanza nel fermano insieme ai genitori di una delle due presso il campeggio 'Mirage' a Marina di Altidona. Le famiglie sono ovviamente in allarme e sono convinte che si sia trattato in un allontanamento volontario. La madre di una delle due ragazze, infatti, ha pubblicato su ...

Fermo - scomparse due 17enni : erano in vacanza con i genitori di una di loro : Due ragazze di 17 anni, Gaia Maria Perasso e Gaia Fiorentini, sono scomparse mentre erano in vacanza con i genitori di una di loro a Marina d’Altidona, lungo la costa in provincia di Fermo. I familiari hanno fatto denuncia al commissariato marchigiano dopo che venerdì sera le due amiche, originarie di Fidenza, in provincia di Parma, non hanno fatto ritorno al camping dove si trovavano. A comunicarlo è la Prefettura di Fermo che, su richiesta dei ...