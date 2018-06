Zanzare | le cinque cose che le fanno scappare Rimedi definitivi per dire addio alle

caffeinamagazine

: RT @mgualini63: Esci in giardino per mangiare una fetta di anguria e rilassarti un po' In cinque minuti i moscerini mangiano l'anguria e le… - ImDisagiato : RT @mgualini63: Esci in giardino per mangiare una fetta di anguria e rilassarti un po' In cinque minuti i moscerini mangiano l'anguria e le… - DBittercocks : RT @mgualini63: Esci in giardino per mangiare una fetta di anguria e rilassarti un po' In cinque minuti i moscerini mangiano l'anguria e le… - ErSorRide : RT @mgualini63: Esci in giardino per mangiare una fetta di anguria e rilassarti un po' In cinque minuti i moscerini mangiano l'anguria e le… -

(Di sabato 30 giugno 2018) Ed eccoci arrivati a un’altra estate in cui nella maggior parte delle città e dei paesi italiani si trova una compagnia assai sgradita: la zanzara. Che si tratti della tigre (Aedes albopictus) o della comune (Aedes Caspius) il risultato non cambia. Il piccolo insetto, infatti, avverte la presenza di un essere umano anche a distanza di decine di metri, cominciando a produrre una grande quantità di saliva. La vera sfida è trovare il miglioreo contro leadatto per il contesto di applicazione. Se hai un giardino di poche decine di metri quadrati, difficilmente riuscirai a trarre vantaggio dall’utilizzo di una trappola percalibrata per agire su superfici fino a 5000 mq. Lo stesso discorso vale se sei invaso din un parco enorme e vuoi proteggere solo poche decine di metri, magari intorno alla piscina. Imigliori contro ledevono ...