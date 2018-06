xxxTentacion | video postumo inquietante | il rapper si sveglia dalla morte al suo funerale

xxxTentacion - Sad!/ Video postumo del rapper : la sua bara e una missione dalla morte : A dieci giorni dal suo omicidio, XXXTentacion torna a far discutere con Sad! il suo Video postumo in cui parla con la morte e guarda la sua bara. I fan senza parole(Pubblicato il Fri, 29 Jun 2018 11:20:00 GMT)

xxxTentacion : polizia sulle tracce di un nuovo sospetto - era sul luogo del delitto (VIDEO) : Continuano negli Stati Uniti le indagini delle forze dell'ordine per assicurare alla giustizia i responsabili dell'omicidio di XXXTentacion. Il rapper – che aveva soltanto 20 anni – è deceduto lo scorso 18 giugno a Miami, dopo poche ore di agonia in ospedale, in to alle lesioni riportate dopo essere stato ferito da alcuni colpi di arma da fuoco, esplosi da distanza ravvicinata, mentre si trovava all'interno della sua automobile. Nei giorni ...

Caos totale. Morte xxxTentacion : è successo a poche ore dall’omicidio. Il video diffuso dai fan : L’omicidio del rapper XXXTentacion ha sconvolto il mondo della musica. L’artista, all’anagrafe Jahseh Dwayne Onfroy, 20 anni, è morto a Deerfiled Beach, 70 chilometri a nord di Miami, in Florida, assassinato in pieno giorno all’interno della sua Bmw i8 da due individui incappucciati. Onfroy è stato trasportato in condizioni disperate al vicino ospedale, dove è stato dichiarato morto. Il rapper era molto amato negli Stati ...

xxxTentacion - rapper italiani schierati contro il black humor sull'artista ucciso (VIDEO) : La scorsa notte XXXTentacion, al secolo Jahseh Dwayne Onfroy, è deceduto nelle vicinanze di Miami all'interno della sua automobile. Il rapper, nonostante la giovane eta' – era nato nel 1998 – godeva gia' di enorme popolarita' a livello internazionale. In queste ore sono infatti in tantissimi, negli Stati Uniti d'America come nel resto del mondo, Italia inclusa, a manifestare pubblicamente il proprio cordoglio sul web. Tuttavia, tra i tanti ...

xxxTentacion temeva di essere ucciso - la confessione ai fan : 'Vi voglio bene' (VIDEO) : A poco meno di due giorni dalla morte di XXXTentacion le autorità non hanno ancora escluso alcuna ipotesi investigativa. È risaputo però che il rapper – deceduto in seguito alle ferite riportate dopo essere stato colpito da alcuni proiettili sparati da distanza ravvicinata mentre si trovava all'interno della sua autovettura – avesse un folto numero di nemici e di detrattori. Jahseh Onfroy aveva paura di essere assassinato È quindi plausibile che ...

Il rapper xxxTentacion ucciso a colpi di pistola : il filmato shock che mostra il cantante senza vita [VIDEO] : Il rapper XXXTentacion ucciso a colpi di pistola nella contea di Broward: la polizia ha parlato di una possibile rapina Ieri notte nella contea di Broward, il rapper XXXTentacion è stato ucciso a colpi di pistola. Secondo la ricostruzione della polizia, che ha parlato di una possibile rapina come movente, ha spiegato che il ragazzo è stato colpito mortalmente mentre si trovava a bordo della sua auto, fuori da un concessionario. A sparare sarebbe ...

