Xiaomi già al secondo posto in Italia per vendite Smartphone : Xiaomi sarebbe già al secondo posto in Italia per vendite Smartphone online. Attuato il sorpasso in Italia a circa 2 mesi dall’arrivo ufficiale. E’ incredibile!!! vendite Smartphone in Italia: Xiaomi già seconda? Xiaomi è già al secondo posto tra le vendite di Smartphone già a questo inizio di 2018. Sono bastati pochi mesi, circa 2, […]

Xiaomi Mi 6X Hatsune Edition ufficiale e in arrivo in Giappone : Xiaomi Mi 6X Hatsune Edition è una nuova versione dello smartphone lanciato nei mesi scorsi che il produttore cinese si appresta ad immettere sul mercato

Xiaomi Mi 8 già disponibile in Francia e Russia : Secondo quanto afferma un super moderatore del forum MIUI, Xiaomi Mi 8 sarebbe già in vendita in alcuni mercati globali, come Russia e Francia.

Xiaomi presenta lo spazzolino elettrico Dr Bei con tecnologia ultrasonica e prezzo accattivante : Xiaomi presenta un nuovo spazzolino elettrico nella propria piattaforma di crowdfunding, a un prezzo decisamente competitivo e dalle funzioni interessanti.

Xiaomi Mi A2 Lite certificato dall'IMDA di Singapore : è giallo : L'IMDA, ente singaporiano che certifica gli smartphone, ha tirato fuori un nome finora rimasto fuori dai radar: Xiaomi Mi A2 Lite: di cosa si tratta?

Xiaomi Mi 8 e Xiaomi Mi Band 3 : ecco dove potete già preordinarli insieme alle altre novità : Sono stati presentati da poco, eppure è già possibile trovare Xiaomi Mi 8 e Xiaomi Mi Band 3 in prevendita. Scoprite dove e quali sono i prezzi.

Xiaomi alla prova del mercato italiano. Come cambia la strategia del brand cinese : Una regione del mondo dove la crisi è passata Come un ciclone e non è ancora terminata. Ecco perché era interessante capire quali politiche strategiche Xiaomi avrebbe messo in atto per approcciare il ...

Xiaomi Redmi S2 e Xiaomi Redmi Note 5 sono arrivati in Italia : già in vendita a prezzi super : Sappiamo che tutte le attenzioni sono rivolte all'evento di domani, tuttavia c'è una notizia di cui vale la pena parlare e che riguarda Xiaomi Redmi S2 e Xiaomi Redmi Note 5, recentemente annunciati da Xiaomi.

Xiaomi - OnePlus e Hisense : la Cina tech è sempre più vicina (anzi è già arrivata) : Dopo Huawei il continente rosso sbarca in forze con i suoi brand in Europa. Il 24 maggio debutta Xiaomi, l’Ikea della tecnologia consumer. Gli smartphone sono solo una piccola parte del suo business. In pancia ha quasi seimila diversi prodotti: dall’abbigliamento agli elettrodomestici, fino ai purificatori dell’acqua...

Xiaomi Redmi S2 già in offerta : Ecco dove comprarlo al miglior prezzo : Xiaomi Redmi S2 lo trovate già in promozione su GearBest a 140 euro. Ottimo smartphone medio gamma bellissimo con doppia cam e profilo sottilissimo dove comprare Xiaomi Redmi S2 in promozione al miglior prezzo di internet Il nuovo smartphone Xiaomi Redmi S2 è stato ufficialmente presentato qualche giorno fa ed ora è già disponibile, ed anche […]

Xiaomi e tecnologia low cost alla conquista del'Italia - le cose da sapere : Xiaomi è un marchio che non rappresenta nulla di nuovo per chi è appassionato di tecnologia. Per chi, invece, non è un grande fan del mondo tech potrebbe essere un brand che presto imparerà a conoscere, perché il suo arrivo ufficiale in Italia potrebbe aprire una nuova era. Per chi volesse qualche numero sulla grandezza del colosso cinese basta evidenziare solo quello relativo ai quasi cento milioni di smartphone venduti nel 2017 e che, ...

Xiaomi Mi MIX 2S riceverà Android P già a Maggio : Incredibilmente il nuovissimo smartphone Xiaomi Mi MIX 2S è pronto per ricevere Android P a partire dal prossimo 8 Maggio Android P in arrivo nella versione Developer Preview anche per Xiaomi Mi Mix 2s dopo i Pixel Xiaomi Mi MIX 2S è già pronto per ricevere Android P già a Maggio. Precisamente Xiaomi ha fissato […]