Xbox One | le mod nei giochi in arrivo entro questa estate Rumor

Monstrum in arrivo su PS4 e Xbox One : Se avete da sempre avuto la voglia di provare Monstrum ma non avete un buon PC forse questa notizia vi tirerà su il morale.Come riporta Dualshockers nella giornata di oggi Team Junkfish e SOEDESCO hanno annunciato che in futuro porteranno su console il loro roguelike in soggettiva, per festeggiare l'evento il team ha rilasciato un trailer che mostra queste nuove versioni in azione, troverete il trailer alla fine di questo articolo.Monstrum sarà ...

Crash Bandicoot N. Sane Trilogy è ora disponibile su Xbox One - Nintendo Switch e PC : Il classico Sony Crash Bandicoot è oggi sbarcato, nella sua versione restaurata, su console Xbox One, Nintendo Switch e PC, ma vediamo i dettagli con il comunicato stampa Activision, fautori della remaster:"A partire da oggi, gli appassionati di Crash Bandicoot™ potranno rivivere i mitici anni '90 con il lancio di Crash Bandicoot™ N. Sane Trilogy su Xbox One, Nintendo Switch TM e PC via Steam. L'arrivo di Crash Bandicoot™ N. ...

The Crew 2 è ora disponibile per PS4 - Xbox One e PC : Ubisoft ha annunciato che The Crew 2, l'adrenalinico gioco di competizioni motoristiche con una serie di sfide emozionanti in terra, acqua e cielo, è disponibile in tutto il mondo per PlayStation 4, Windows PC e la famiglia di dispositivi Xbox One, tra cui Xbox One X. The Crew 2 supporta una risoluzione 4K, garantendo una grafica migliorata sia su PS4 Pro che Xbox One X. Il gioco è disponibile al prezzo consigliato al pubblico di ...

Crash Bandicoot N. Sane Trilogy disponibile al download per Xbox One : Dopo un anno di distanza dalla pubblicazione per PlayStation 4 come titolo in esclusiva temporanea, Crash Bandicoot N. Sane Trilogy sbarca quest’oggi anche per Xbox One, Xbox One S e Xbox One X. Si tratta di un gioco a piattaforme sviluppato dalla software house Vicarious Visions e pubblicato da Activision che contiene i remake in alta definizione dei primi e storici tre capitoli della serie ovvero Crash Bandicoot, Crash Bandicoot 2: ...

MXGP Pro è ora disponibile per PS4 - Xbox One e PC : Milestone annuncia che MXGP Pro, recensito sulle nostre pagine, è ora disponibile nei negozi fisici e digitali per PlayStation 4, Xbox One e PC. A partire da oggi, i giocatori possono acquistare anche il DLC MXGP PRO - Credit Multiplier, un aiuto nella progressione del gioco, che moltiplica i crediti, sia offline che online, alla fine di ogni gara e in ogni modalità.MXGP Pro è un nuovissimo inizio, progettato per soddisfare i fan più esigenti ...

Mike Ybarra : continueremo ad ascoltare i giocatori Xbox in questa generazione e nella prossima : Microsoft ha tenuto sicuramente un fantastico show quest'anno all'E3 e Mike Ybarra ne ha parlato in un'intervista alla rivista giapponese Weekly Famitsu.Come segnala Dualshockers, Ybarra ha spiegato che ciò che Microsoft deve fare da ora è capire con fermezza cosa gli stanno chiedendo i giocatori. Ha promesso di "continuare ad ascoltare i giocatori" e di concentrarsi continuamente sul fornire quello che desiderano. Nello specifico, in Microsoft ...

Phil Spencer parla del lavoro con gli sviluppatori giapponesi e della prossima generazione di Xbox : L'ultimo numero di Weekly Famitsu includeva un'intervista con il responsabile della divisione Xbox di Microsoft, Phil Spencer, che ha fornito molte informazioni sul suo lavoro con gli sviluppatori giapponesi e il futuro del marchio Xbox.Come riporta Dualshockers, Spencer ha parlato del fatto che negli ultimi anni si è recato in Giappone molte volte per visitare molti editori. Sta lavorando a stretto contatto con molti sviluppatori giapponesi. ...

Nier : Autoamata approda su Xbox One : Nier: Automata è approdata oggi anche in casa Microsoft, il gioco è infatti disponibile per Xbox One riporta VG247.Il gioco giunge sulla nuova piattaforma nella versione Become As God Edition, la quale comprende tutti i seguenti contenuti: La nuova edizione del gioco include inoltre anche il DLC 3C3C1D119440927*, con il completo "Vedo-non-vedo" per 2B, il "Completo ragazzo" per 9S e il "Completo distruttore" per A2. Dopo aver completato le nuove ...

Dying Light 2 : Techland punta ai 60fps per le versioni PS4 Pro e Xbox One X : In un'intervista rilasciata nel corso dell'E3 2018, lo sviluppatore Techland ha rivelato che il suo obiettivo primario per Dying Light 2 è quello di concentrarsi sul frame rate piuttosto che sulla risoluzione, il che significa che la priorità sarà data ai 60fps.Tuttavia, come riporta Gamepur, è interessante notare che il team polacco ha dichiarato che, con un anno intero di anticipo per eseguire l'ottimizzazione corretta, non è impossibile che ...

Remothered : Tormented Fathers ha finalmente una data d'uscita per PS4 e Xbox One : Stormind Games ha annunciato oggi la data di uscita per PS4 e Xbox One di Remothered: Tormented Fathers, l'apprezzato horror dello studio italiano arrivato a gennaio su PC via Steam e che farà invece il proprio debutto su console il 25 luglio 2018.In occasione dell'annuncio, lo studio ha inoltre pubblicato un nuovo trailer del gioco con i voti della stampa specializzata, che sottolineano ancora una volta come la produzione italiana sia stata ...

SOEDESCO svela Truck Driver - in arrivo su PlayStation 4 - Xbox One e PC : SOEDESCO e Triangle Studios hanno annunciato che i giocatori potranno presto mettersi in viaggio tramite l’esperienza di guida su camion fornita da Truck Driver! A differenza di qualunque altro gioco riguardante i camion, Truck Driver si concentra completamente sulla modalità carriera. Valorizzando l’aspetto di “gioco” rispetto a quello della “simulazione”, SOEDESCO mira a riportare il divertimento nei ...

Microsoft e Razer insieme per portare mouse e tastiera su Xbox One? : Il supporto di Xbox One a mouse e tastiera è stato sin dall’inizio di quest’anno un argomento molto discusso e, nonostante la varie promesse di Microsoft, di concreto non abbiamo visto ancora nulla. Difatti, attualmente solo ed esclusivamente un gioco supporta tali periferiche sulle console targate Redmond e si tratta di Minecraft, mentre gli altri titoli sono del tutto esclusi. In diverse occasioni, Microsoft ha qualche mese fa ...