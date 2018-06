WTA Eastbourne – Wozniacki trionfo e mirino su Wimbledon | Sabalenka si arrende al

WTA Eastbourne - Wozniacki vola in finale : affronterà Sabalenka : Eastbourne , INGHILTERRA, - Caroline Wozniacki ha conquistato il pass per la finale del 'Nature Valley International', torneo Wta Premier dotato di un montepremi pari a 8723.564 dollari in corso sui ...

WTA Eastbourne – Wozniacki resiste a Kerber e si impone in rimonta : la numero 2 al mondo è in finale : Caroline Wozniacki soffre ma batte Angelique Kerber nella semifinale di Eastbourne: la tennista danese si impone in rimonta al terzo set Caroline Wozniacki è la seconda finalista del WTA di Eastbourne. La tennista danese ha superato Angelique Kerber al terzo set, dopo 2 ore e 20 minuti di partita. Dopo aver perso il primo set per 2-6, Wozniacki è rimasta attaccata stoicamente al match vincendo il secondo set per 7-4 al tie-break. Decisivo ...

WTA Eastbourne - Sabalenka è la prima finalista : Eastbourne , INGHILTERRA, - E' Aryna Sabalenka la prima finalista del 'Nature Valley International', torneo Wta Premier dotato di un montepremi pari a 8723.564 dollari in corso sui campi in erba di ...

WTA Eastbourne – Wozniacki al terzo set - Pliskova non stecca nel derby ceco : Caroline Wozniacki supera Konta davanti al pubblico di casa al terzo set: Pliskova in scioltezza contro Strycova Caroline Wozniacki regala un dispiacere al pubblico di Eastbourne. La tennista numero 2 del ranking mondiale femminile ha battuto la giocatrice di casa, Johanna Konta (22 WTA) in 3 set davanti al pubblico britannico. Wozniacki si è imposta con il punteggio di 4-6 / 6-1 / 6-4. Ordinaria amministrazione per Karolina Pliskova nel derby ...

Tennis - WTA Eastbourne : Camila Giorgi eliminata. Vittoria in due set per Caroline Wozniacki : Niente impresa per Camila Giorgi nel secondo turno del WTA di Eastbourne. La Tennista marchigiana è stata sconfitta sull’erba inglese dalla danese Caroline Wozniacki, numero due del mondo e prima testa di serie, in due set con il punteggio di 6-2 6-3 dopo un’ora e un quarto di match. Eppure il match era partito bene per l’azzurra, capace di strappare il servizio all’avversaria nel secondo gioco e di salire a condurre per ...

Tennis - WTA Eastbourne : esordio vincente per Camila Giorgi. Vittoria in due set sulla rumena Begu : Buona la prima per Camila Giorgi, che supera il primo turno nel torneo WTA di Eastbourne dopo aver sconfitto con un doppio 6-2 la rumena Irina Camelia Begu, numero 33 del mondo, in poco più di un’ora di gioco. Eppure il match non era iniziato bene per l’azzurra, che aveva subito perso il servizio in apertura di primo set. Giorgi riesce a trovare l’immediato controbreak e vince quattro game consecutivi, strappando ancora una ...