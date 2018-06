Wimbledon – Federer il favorito | ma chi può contrastarlo? Rasheed non ha dubbi | “ecco di

Clamoroso a Wimbledon! Federer è su di giri e ‘urla’ la sua euforia : l’inserviente lo sgrida! [VIDEO] : Roger Federer non sta più nella pelle! Il campione svizzero non vede l’ora di iniziare Wimbledon e ‘urla’ tutta la sua euforia: un addetto alla manutenzione però lo bacchetta! Ci sono cose che non ti puoi permettere, anche se sei… Roger Federer. Una di queste è disturbare il silenzio dell’All England Lawn Tennis and Croquet Club, non importa quanto tu sia euforico. Chiederer al diretto interessato per avere ...

Anche i campioni vengono strigliati : Federer parla a voce alta - ma al lavoratore di Wimbledon non va giù. Il siparietto : Roger Federer sta girando un video mentre, a Wimbledon, sta passando accanto al famoso campo 18, dove nel 2010 si è giocata la partita tra professionisti più lunga di sempre, quella tra John Isner e Nicolas Mahut, durata più di 11 ore. A un certo punto, un lavoratore, probabilmente un addetto al campo da gioco, lo rimprovera per il tono di voce troppo alto. Il campione elvetico, che cerca a Londra il suo nono successo, ha pubblicato, con grande ...

Wimbledon 2018 - il tabellone maschile/ Federer nella parte alta con Cilic - Fognini e Cecchinato con Nadal : Wimbledon 2018, il tabellone maschile: Federer nella parte alta con Cilic, Fognini e Cecchinato con Nadal in quella bassa, che appare più squilibrata, visto che ci sono altri "big"(Pubblicato il Fri, 29 Jun 2018 18:47:00 GMT)

Tennis - Wimbledon Federer-Nadal - sorteggio ok. Nove azzurri al via - è record : RIVINCITA PER LORENZI - Avversario australiano anche per Andreas Seppi, attualmente numero 43 Atp, debutterà contro John Patrick Smith, numero 211 del mondo, proveniente dalle qualificazioni. Ha, ...

Wimbledon – L’analisi di John McEnroe : “Federer favorito. Nadal? Ha l’ansia! E gli occhi di Djokovic…” : John McEnroe ha analizzato i possibili vincitori di Wimbledon: favorito Roger Federer, mentre Nadal e Djokovic, gli altri due big, hanno qualche problema Giugno volge al termine e Wimbledon è ormai alle porte. A partire dal 2 luglio prende il via l’appuntamento principale per la stagione su erba, che vedrà i migliori tennisti al mondo sfidarsi sui verdi campi dell’All England Lawn Tennis and Croquet Club. La leggenda del tennis ...

Tennis - Wimbledon Federer-Nadal - sorteggio ok. Otto azzurri al via - è record : RIVINCITA PER LORENZI - Avversario australiano anche per Andreas Seppi, attualmente numero 43 Atp, debutterà contro John Patrick Smith, numero 211 del mondo, proveniente dalle qualificazioni. Ha, ...

Wimbledon 2018 - analisi del tabellone maschile. C’è Marin Cilic dalla parte di Roger Federer. Che folla nella parte bassa! : L’edizione 2018 di Wimbledon è alle porte. Il sorteggio del tabellone è stato un altro passo di avvicinamento importante, prima di lasciare la parola al campo, da lunedì. Sui prati verdi dell’All England Club il favorito è uno e uno solo, Roger Federer, campione in carica e a caccia del nono titolo ai Championships. Lo svizzero si presenta a Londra da numero due del mondo, conseguenza del passo falso in finale ad Halle, ma per il ...

Tabellone Wimbledon 2018 : il sorteggio e gli accoppiamenti. Verso una finale tra Roger Federer e Rafael Nadal? : Sono stati sorteggiati i tabelloni principali di Wimbledon 2018. Ecco tutti gli accoppiamenti del main draw maschile e femminile. QUESTO IL Tabellone MASCHILE Federer-Lajovic Lacko-Bonzi Karlovic-Youzhny Struff-L. Mayer Mannarino-Garin R. Harrison-Carballes Baena Garcia ...

Federer carico a mille - il segreto : “ritiro? Appena Wimbledon non mi darà più emozioni” : Roger Federer carico in vista di Wimbledon: il tennista svizzero ha spiegato che se non avesse più motivazioni si sarebbe già ritirato Dopo aver perso la posizione numero 1 nella finale di Halle, Roger Federer si prepara per l’imminente inizio di Wimbledon. Torneo Slam dal grande prestigio e della grande tradizione, che Roger ha vinto già per 8 edizioni. Lo svizzero però non si sente ancora appagato. Ricordando i suoi trionfi passati ...

Wimbledon 2018 - i favoriti e le quote dei book-makers per le scommesse. Roger Federer il grande favorito - incertezza nel tabellone femminile : Il mondo cambia, le stagioni passano ma a Wimbledon, nel “Tempio del tennis“, il tempo si è fermato. I campi di Church Road sono pronti a accogliere, dal 2 al 15 luglio, questa edizione 2018 dei Championships ed il fascino è sempre lo stesso. L’erba londinese sarà palcoscenico ideale per gli attori con racchetta e pallina, pronti a recitare il proprio ruolo al meglio possibile e prepararsi al colpo di scena. Come dicevamo, la ...

Wimbledon : Federer testa di serie n.1 : Per il torneo più prestigioso al mondo non vale il criterio del ranking Atp, che vede al momento Rafa Nadal di nuovo in vetta. Secondo il meccanismo utilizzato a Wimbledon, per determinare le teste ...

A Wimbledon Federer testa di serie n.1 : A dispetto della classifica Atp, che lo vede di nuovo n.2 da lunedì scorso, Roger Federer sarà in testa al seeding del torneo di Wimbledon che parte lunedì. Per il torneo più prestigioso al mondo non vale il criterio del ranking Atp, che vede al momento Rafa Nadal di nuovo in vetta. Secondo il meccanismo utilizzato a Wimbledon, per determinare le teste di serie gli organizzatori prendono ...

Wimbledon : Federer testa di serie n.1 : Per il torneo più prestigioso al mondo non vale il criterio del ranking Atp, che vede al momento Rafa Nadal di nuovo in vetta. Secondo il meccanismo utilizzato a Wimbledon, per determinare le teste ...

Wimbledon 2018 : i favoriti. Roger Federer sopra tutti - ma occhio a Cilic e Kyrgios. L’ombra di Djokovic incombe. : Dici Wimbledon, dici Roger Federer. Il favorito naturale, sui sacri prati dell’All England Club, è lui: otto successi, vittoria nel 2017, miglior rendimento su erba dell’anno. La scarsa vena mostrata a Halle (dove comunque è arrivato in finale), più che un campanello d’allarme, sembra essere la classica settimana storta in cui lo svizzero gioca male, ma in qualche modo va avanti. Dopotutto, non è la prima volta che Federer, da ...