WhatsApp | nascondere le foto inviate e ricevute In arrivo l’aggiornamento anti-stalker

WhatsApp - a breve sarà possibile nascondere le foto ricevute in chat : WhatsApp conferma puntualmente di essere l’applicazione di messaggistica istantanea [VIDEO] più famosa al mondo, sia per gli iPhone di Apple che per gli smartphone Android. Grande il merito degli sviluppatori che, versione dopo versione, hanno costantemente miglioramento il servizio. Tale discorso è valido sia termini di funzionalita' che per quanto riguarda la generale efficienza. WhatsApp Messenger, prosegue il cambiamento Gli utenti di ...

WhatsApp beta aggiunge l’opzione per mostrare o nascondere i media in galleria e lo shortcut per i nuovi contatti : WhatsApp ha avviato il roll out di un nuovo aggiornamento per la versione beta per Android, che arriva così alla numero 2.18.159 e si arricchisce dell'opzione per mostrare o nascondere i media in galleria e di uno shortcut per i nuovi contatti. Due novità non rivoluzionarie, ma sicuramente utili, vediamole insieme. L'articolo WhatsApp beta aggiunge l’opzione per mostrare o nascondere i media in galleria e lo shortcut per i nuovi contatti ...