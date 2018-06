Volkswagen con QuantumScape per sviluppare batterie delle auto elettriche allo stato

Gruppo Volkswagen - Con QuantumScape per le batterie allo stato solido : Il Gruppo Volkswagen ha creato una nuova joint venture con la californiana QuantumScape, una startup della Stanford University specializzata nello sviluppo delle batterie allo stato solido. Il colosso tedesco ha incrementato la propria partecipazione economica nell'azienda statunitense, diventandone il principale azionista automotive a seguito di un investimento di 100 milioni di dollari (85,8 milioni di euro).Su strada nel 2025. La ...

Volkswagen - chiusa alleanza strategica con Ford : Accordo in vista tra i due colossi dell'auto Ford e Volkswagen. L'annuncio è stato dato dalla società tedesca, che ha dichiarato di aver finalizzato un accordo per stipulare un'alleanza ...

Dieselgate - Volkswagen condannata a pagare in Germania una maxi multa da un miliardo di euro : Il Colosso tedesco sarà costretto a pagare una sanzione salatissima per chiudere i conti in Germania con lo scandalo emissioni La procura di Braunschweig, della regione tedesca della Bassa Sassonia, ha inflitto al Gruppo Volkswagen una multa da un miliardo di euro per lo scandalo del Dieselgate. Il Costruttore tedesco è stato infatti condannato per le emissioni truccate sulle sue automobili: si parla infatti di 10,7 milioni di automobili ...

Volkswagen I.D. R Pikes Peak - pronta al debutto con la tipica livrea grigia ed il numero 94 : VERONA - Si avvicina l'appuntamento con la 96esima edizione della Pikes Peak, la cronoscalata più famosa al mondo, che quest'anno vedrà il marchio Volkswagen impegnato con la...

Volkswagen al Salone dell’Auto di Torino 2018 con l'intera T-Family : I crossover e i SUV della T-Family saranno i protagonisti dello stand Volkswagen alla edizione 2018 del Salone dell’Auto di Torino. Dal 6 al 10 giugno, T-Roc, Nuova Tiguan, Tiguan Allspace e Nuova...

Apple e l'affare d'oro : le difficoltà del binomio con Volkswagen per l'auto a guida autonoma : Apple e la guida autonoma, un amore mai realmente sbocciato. In questi giorni il New York Times ha acceso i riflettori sul binomio Apple Volkswagen, in riferimento alla creazione dell'auto a guida ...

Apple - Accordo in vista con Volkswagen per la guida autonoma : La Apple potrebbe collaborare con la Volkswagen per la guida autonoma. A diffondere la notizia, non ancora confermata ufficialmente, è il New York TImes: secondo il quotidiano statunitense la Casa di Cupertino avrebbe raggiunto un Accordo con il Gruppo tedesco nel 2017 per modificare il veicolo commerciale Transport T6 e creare una flotta di shuttle a guida autonoma, da utilizzare in progetto pilota dedicato ai propri dipendenti. I primi veicoli ...

Apple con Volkswagen per auto autonoma : ANSA, - ROMA, 24 MAG - Apple si allea con Volkswagen per le auto autonome. Cupertino ha siglato un accordo con la casa automobilistica tedesca dopo aver trattato con Bmw e Mercedes-Benz ed essere ...

Volkswagen Golf GTI TCR concept - l’ultima GTI di 7a generazione : All’interno di una gamma ad alte prestazioni della Golf, che, negli ultimi anni, ha visto la comparsa, nell’ordine, della GTI, della Golf R, della GTI Clubsport e della GTI Performance, giusto per semplificare ulteriormente le cose, è destinata a fare il suo debutto, sul mercato, la versione definitiva della nuova Volkswagen Golf GTI TCR concept, il prototipo svelato dalla casa di Wolfsburg in occasione dell’annuale raduno di ...

Volkswagen Golf - La GTI TCR Concept debutta al Wörthersee : Come anticipato negli scorsi giorni, la Volkswagen ha presentato al Wörthersee la Golf GTI TCR Concept. L'evoluzione della GTI raggiunge nuovi livelli prestazionali e, a detta della Casa, è praticamente pronta per entrare in produzione. L'intenzione del costruttore è infatti quella di lanciare sul mercato una nuova versione speciale entro fine anno come canto del cigno della Golf di settima generazione. A caccia di R. Trattandosi di un modello ...

Herbert Diess - Volkswagen : “Serve un consorzio europeo per le batterie” : La sfida per l’auto del futuro si gioca sulla tecnologia delle batterie per vetture elettriche ed Herbert Diess lo sa bene. Per questo il nuovo grande capo di gruppo Volkswagen sostiene la creazione di un consorzio europeo per la ricerca, lo sviluppo e la produzione di accumulatori. A catalizzare la volontà di unire le forze con altri giganti del settore c’è lo spauracchio dei rivali asiatici, molto più lanciati in tema di elettrificazione della ...

La GOLF IBRIDA della VOLKSWAGEN arriverà nel 2019 e monterà un motore mild hybrid diesele da 48 V, che consentirà di avere consumi e prestazioni importanti