Vittoria | nella casa di riposo lager anziani abbandonati e chiusi nelle stanze | arrestato

Vittoria - anziane abbandonate di notte nella casa di riposo : 1 arresto - : Il titolare della struttura lasciava le donne da sole da quando aveva licenziato un'operatrice. I poliziotti le hanno trovate chiuse a chiave nelle stanze

ALISSON AL REAL MADRID / Calciomercato - il portiere titolare nella Vittoria del Brasile : ALISSON al REAL MADRID, Calciomercato: ci sono due motivi per cui l'affare con la Roma è in fase di stallo. Tra domanda e offerta ci sono 10 milioni e lo spogliatoio spinge per Navas.

Vittoria - raid vandalico nella Sala consiliare : raid vandalico nella Sala consiliare. Il presidente Nicosia: “Gravissimo attacco alle istituzioni cittadine. Andiamo avanti a testa alta".

Einar/ Amici 2018 - la paura per il futuro lo frenerà nella caccia alla Vittoria nella finale? : Einar Ortiz è uno dei favoriti alla vittoria finale di Amici 2018, 15 canzoni da ripassare per lui e il duetto con Alessandra Amoroso, come andrà a finire?

Volley femminile - Nations League 2018 : Italia da trincea - sfida alla Serbia Campionessa d’Europa! Serve la Vittoria per sperare nella Final Six : Oggi pomeriggio (ore 16.30) l’Italia tornerà in campo a Rotterdam (Paesi Bassi) per affrontare la Serbia nella decima giornata della Nations League 2018 di Volley femminile. Le azzurre se la dovranno vedere con le Campionesse d’Europa (e vicecampionesse olimpiche) in un incontro da urlo e che non ammette repliche per la nostra Nazionale, obbligata a vincere per rimanere aggrappata alla speranza di qualificarsi alla Final Six. Dopo ...

Volley - Nations League 2018 : l’Italia vuole il poker d’assi! Gli azzurri sfidano il Canada - serve la Vittoria nella notte : Questa sera (ore 23.10) l’Italia scenderà in campo a San Juan (Argentina) per affrontare il Canada nella quarta giornata della Nations League 2018 di Volley maschile. Dopo i tre successi consecutivi raccolti settimana scorsa, con le due perle contro Brasile e Serbia, gli azzurri si metteranno nuovamente alla prova contro gli ambiziosi nordamericani: la formazione della Foglia d’Acero non vale naturalmente le corazzate asfaltate ...

Volley - il video virale del Ct della Nazionale Blengini dopo la Vittoria dell'Italia nella Nations League : "Fate quello che volete. Fuori è pieno di figa! Unica cosa, lo sapete: non voglio domani mattina nessuno ubriaco sul pullman" . Il primo week end della Nazionale di Volley nella nuova Nations League ...

Moto2 - GP Mugello 2018 : Francesco Bagnaia vuole la Vittoria in casa nella categoria più “italiana” del Motomondiale : Il Mondiale della Moto2 sbarca in Italia per il suo Gran Premio di casa (clicca qui per programma e tv). No, non è un refuso. La classe mediana del Motomondiale, infatti, sembra sempre più una Coppa Italia. Cinque gare disputate ed altrettante vittorie di piloti italiani. Tre per Francesco “Pecco” Bagnaia ed una a testa per Lorenzo Baldassarri e Mattia Pasini. Un dominio davvero impressionante che ha posizionato il portacolori dello ...

F1 - Ricciardo esce allo scoperto : “rinnovo? Ho già parlato con il team - questa Vittoria mi aiuterà nella trattativa” : Nel corso della conferenza stampa, Daniel Ricciardo ha sottolineato come si sia alquanto spaventato nel momento in cui ha avvertito il problema alla power unit La corona poggiata in testa, il sudore che sgorga e il sorriso che si allarga. Daniel Ricciardo è il nuovo Principe di Monaco, la conferma arriva al 78° giro del Gp di Montecarlo, vinto con il cuore in gola dal pilota australiano. Photo4 / LaPresse Un problema alla power unit a metà gara ...

Giro d’Italia 2018 - tappa neutralizzata a Roma! Ufficiale la classifica - Vittoria di Chris Froome. Si lotta per il successo nella Capitale : Chris Froome ha ufficialmente vinto il Giro d’Italia 2018 con 46 secondi di vantaggio su Tom Dumoulin e 4’57” su Miguel Angel Lopez. La tappa conclusiva a Roma si è tramutata in una vera e propria passerella. I corridori, infatti, hanno ottenuto dalla giuria il diritto alla neutralizzazione: i corridori hanno percorso i primi tre giri (34,5 chilometri), poi da quel momento non si è più corso per la classifica generale che ...

Atletica – Brixia Meeting : Vittoria della Lombardia nella 36ª edizione : 36ª edizione Brixia Meeting: vittoria alla Lombardia Giovani talenti a Bressanone (Bolzano) nell’edizione numero 36 del Brixia Meeting, il classico incontro internazionale dedicato agli under 18. Torna a vincere una squadra italiana con il netto successo della Lombardia a quota 559 punti davanti ai tedeschi della Baviera (521,5) e al Veneto (513), dopo quattro affermazioni consecutive di un’altra formazione della Germania, quella del ...

Volvo Ocean Race – Team Brunel suona la carica - la Vittoria nella Gurney’s Resort regala il terzo posto nella generale : Il Team olandese Team Brunel, con l’italiano Alberto Bolzan, si aggiudica la vittoria nella Gurney’s Resort In-port Race e recupera nella classifica delle costiere, salendo in terza posizione Tanto pubblico degno di una delle capitali della vela mondiale, malgrado un clima non proprio primaverile, per assistere alla Gurney’s Resort Newport In-Port Race di Newport. Grazie a un bel vento intorno ai dieci nodi le sette barche hanno potuto portare a ...

Dal carro armato robot al super missile - Mosca mostra i muscoli nella parata della Vittoria : Carri armati, missili balistici, bombardieri e caccia di ultima generazione. La Russia ha commemorato il 73esimo anniversario della vittoria sovietica sulle truppe naziste nella seconda guerra mondiale con una maestosa parata militare in Piazza Rossa. Vladimir Putin ha colto l’occasione per sottolineare in diretta tv che “il mondo è molto fragile”,...

Ragusa : scoperte 6 tonnellate di cannabis tra le coltivazioni del pomodorino tipico di Vittoria : Leggi l'Articolo - Ragusa: Grazie all'utilizzo di un drone la polizia ha scoperto circa 6 tonnellate di cannabis ovvero 15mila piante nascoste tra le coltivazioni del po...