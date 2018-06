Vitalizi | scontro Miccichè-M5s | Cancelleri ' atto di giustizia | proposta tagli pronta'

Vitalizi FICO : “RICORSI? NON USERÒ IMMUNITÀ”/ Video - scontro M5s-Casellati : Sibilia "era privilegi è finita" : Taglio VITALIZI , Boeri: "non è provvedimento simbolico". scontro tra Movimento 5 Stelle e Alberti Casellati, FICO sottolinea: "Camera va avanti da sola"(Pubblicato il Thu, 28 Jun 2018 21:32:00 GMT)

Vitalizi - Fico : con Casellati no scontro : 14.44 Il presidente della Camera, Fico, precisa: "Non c'è nessuno scontro istituzionale" con la presidente del Senato Casellati che, aggiunge, "sa che avremmo proceduto con la delibera. Io faccio quello che avevo promesso. Proseguo su questa strada". "Se il Senato- continua - non dovesse approvare la delibera, la Camera ha l' autonomia per andare avanti da sola".