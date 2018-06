Vitalizi - Di Maio spaventa gli ex parlamentari : "Ve li togliamo anche se piangete" : Sale la tensione, come prevedibile, sul tema Vitalizi. "Oggi ho letto un articolo divertentissimo sul Corriere della sera. Raccoglie le lamentele di alcuni ex parlamentari a cui toglieremo i Vitalizi ...

Vitalizi - Falomi 'La logica di Fraccaro e Di Maio è da Stato totalitario' : 'La logica di Fraccaro e Di Maio è da Stato totalitario e non da Stato di diritto'. Antonello Falomi , presidente dell'Associazione ex parlamentari, non è disposto a seppellire l'ascia di guerra sui ...

Taglio dei Vitalizi - presentata la delibera - Di Maio : 'Sono privilegi rubati' : Il 28 giugno 2018 Roberto Fico, attuale presidente della camera, ha presento una delibera molto cara al Movimento 5 stelle, quella dei tagli ai vitalizi. Nel merito, il presidente Roberto Fico ha affermato che si tratterà di un Taglio che interesserà ben 1.338 assegni. Ben 1.338 ex parlamentari su 1.405 saranno toccati da tale provvedimento il primo novembre 2018 se passerà alla Camera tra il 9 e il 13 luglio 2018. Per quanto riguarda il calcolo ...

Di Maio - piangete ma vi togliamo Vitalizi : ANSA, - ROMA, 29 GIU - "Potete piangere e strepitare quanto volete, tanto non si torna indietro. Noi i vitalizi ve li togliamo. Mettetevi l'anima in pace". Così Luigi Di Maio, leader M5S e ministro ...

Vitalizi - Luigi Di Maio contro gli ex parlamentari : “Piangono miseria ma non hanno versato nulla. Tagliamo tutto - è giustizia” : Luigi Di Maio contro gli ex parlamentari contrari al ricalcolo dei Vitalizi: "Uno piange miseria perché da 4.700 euro al mese grazie alla nostra delibera prenderà 2.500 e parla di atto illiberale. Ma dico io: ma se hai versato contributo per avere una pensione di 2.500 euro perché te ne davo dare il doppio? Questa è giustizia, altro che illiberalità. Noi i Vitalizi ve li togliamo".Continua a leggere

Vitalizi - Di Maio : “Giornata storica - per anni hanno detto ‘impossibile'”. E sul reddito di cittadinanza : “Subito” : Sui Vitalizi “è una giornata storica, per 6 anni ci hanno detto che non fosse possibile, e noi lo abbiamo portato in tre settimane e lo approviamo in altre 2 settimane”. A dirlo il ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico, Luigi Di Maio, in aula alla Camera durante il question time. Si alzano in piedi i deputati pentastellati che applaudono a lungo il vicepresidente. Il ministro ha anche ricordato che ora è la volta delle ...

Vitalizi - pronto il testo della delibera della Camera - Di Maio : 'Giornata storica' : Il ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico Luigi Di Maio, nell’ambito del previsto question time alla Camera, ha confermato che in tre settimane è stato approntato il testo della delibera sui Vitalizi che a breve sarà messo ai voti per la sua approvazione nell’arco delle prossime due settimane. In sostanza, dopo i numerosi annunci fatti da rappresentanti della maggioranza, la delibera per il taglio dei Vitalizi agli ex parlamentari è ...

Di Maio sui Vitalizi : «I ricorsi non ci fermeranno». Ira M5S su Casellati : «Una giravolta incredibile» : (Teleborsa) - Si preannuncia una vera e propria battaglia sul tema vitalizi. Ieri, 27 giugno, il Presidente della Camera, Roberto Fico, ha già presentato la proposta per il superamento dei...

Vitalizi. Di Maio - sono privilegi rubati : ANSA, - ROMA, 28 GIU - "I vitalizi non sono diritti acquisiti ma privilegi rubati. I privilegi rubati non possono esistere nel nostro governo". Lo scrive su twitter il ministro del Lavoro e capo ...