Violenze in famiglia davanti ai figli | arrestato

Indonesia - attentato Isis alle chiese di Surabaya : 13 morti/ Video - famiglia di kamikaze : Papa “stop Violenze ” : Indonesia , attentato kamikaze contro chiese cattoliche: 13 morti e 40 feriti. Tre esplosioni si sono verificate nelle scorse a Surabaya , la seconda città per importanza dopo Giacarta(Pubblicato il Sun, 13 May 2018 16:12:00 GMT)

Venezia : Violenze in famiglia - carabinieri arrestano un marocchino : Venezia, 23 apr. (AdnKronos) – Durante il weekend nel quale i giocatori delle squadre di calcio della Serie A sono scesi in campo con il viso colorato di rosso per dire no alla violenza sulle donne, i carabinieri sono intervenuti per un grave episodio di violenza domestica in Campolongo Maggiore (Ve).In particolare, nel tardo pomeriggio di sabato 21 aprile i militari della Stazione carabinieri di Stra, a seguito di richiesta di intervento ...