VINCITORE ORA O MAI PIÚ Chi ha vinto? Lisa commossa | Sono tornata e ora non me ne

Quarta ed ultima puntata del nuovo talent di Raiuno condotto da Amadeus, Ora o mai più. Non è solo un talent, non è solo un programma di musica: è una grande occasione. La prima puntata ha registrato ascolti eccellenti arrivando addirittura al 25% di share, la seconda ha ottenuto il 20,70%, la terza il 20,10%.

ORA O MAI PIÚ - RAI 1/ Diretta - VINCITORE e classifica finale - duello è tra i Jalisse e Lisa : Il duello è tra i Jalisse e Lisa. Il vincitore di Ora o mai più è....Lisa. Secondo posto per I Jalisse--Nell’ultima puntata del 29 giugno 2018 di Ora o mai più, il nuovo show di Raiuno condotto da Amadeus, Alessandro Canino e Loredana Bertè hanno cantato “La luna bussò” della Bertè. Nella puntata finale di Ora o mai più, il talent di RaiUno condotto da Amadeus, non mancano le scintille soprattutto tra i giudici. In particolare Loredana Bertè, ...