VIDEO Gol stellare di Benjamin Pavard! Tiro al volo da fuori area | che magia in

Gol di Pavard in Francia-Argentina/ VIDEO - che magia del difensore centrale : tiro di controbalzo - un missile : Gol di Pavard in Francia-Argentina Video, che magia del difensore centrale: tiro di controbalzo, un missile terra aria che si è insaccato alle spalle del portiere sudamericano(Pubblicato il Sat, 30 Jun 2018 17:26:00 GMT)

VIDEO Gol di Mercado - deviazione vincente sul tiro di Messi! Argentina 2-1 sulla Francia ai Mondiali : L’Argentina si è portata momentaneamente in vantaggio sul 2-1 contro la Francia nell’ottavo di finale dei Mondiali 2018. A segnare è stato Mercado che nel cuore dell’area ha piazzato la deviazione vincente sul tiro di Leo Messi. Di seguito il VIDEO del gol di Mercardo in Francia-Argentina. Foto: Alizada Studios Shutterstock Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al ...

VIDEO Pazzesco gol di Angel Di Maria - Francia-Argentina 1-1 ai Mondiali 2018 : che bolide dalla distanza! : Angel Di Maria ha segnato un gol spettacolare durante Francia-Argentina, ottavo di finale dei Mondiali 2018 di calcio. Il sudamericano si è inventato una rete eccezionale con un tiro dalla lunghissima distanza che ha sorpreso tutti: ci ha pensato lui a regalare il pareggio all’Albiceleste e a chiudere il primo tempo sull’1-1 contro i transalpini. Di seguito il VIDEO del gol di Angel Di Maria in Francia-Argentina. CLICCA QUI ...

Antoine Griezmann e Kylian Mbappè - Mondiali 2018/ VIDEO - i protagonisti del gol dell'1-0 in Francia-Argentina : Antoine Griezmann, Mondiali 2018: gol per l'1-0 tra Francia e Argentina, rigore conquistato da Kylian Mbappè dopo una azione straordinaria, ecco il Video(Pubblicato il Sat, 30 Jun 2018 16:35:00 GMT)

Lisa - Annalisa Panetta/ VIDEO : "Sto preparando il nuovo singolo - l’album e il live" (Ora o mai più) : Video, Lisa dopo anni e anni difficili è finalmente ritornata alla ribalta con il programma Ora o mai più. Nel suo racconto sottolinea l'importanza della fede. (Pubblicato il Fri, 29 Jun 2018 16:31:00 GMT)

Monreale - Massimiliano Lo Biondo per protesta occupa l'ufficio Piano regolatore VIDEO : In tarda mattinata, per la cronaca, Lo Biondo è stato persuaso a lasciare gli uffici comunali da dirigente. Il certificato, hanno promesso gli impiegati, sarà pronto solo mercoledì prossimo. «Gli ...

VIDEO/ Senegal Colombia - 0-1 - : highlights e gol. Mina : partita durissima - Mondiali 2018 - girone H - : VIDEO Senegal Colombia , 0-1, : highlights e gol della partita dei Mondiali 2018. Yerry Mina regala la qualificazione agli ottavi ai Cafeteros.

VIDEO/ Panama Tunisia (1-2) : highlights e gol della partita (Mondiali 2018 - girone G) : Video Panama Tunisia (risultato finale 1-2): highlights e gol della partita dei Mondiali 2018. Vittoria in rimonta per le Aquile di Cartagine nella sfida di consolazione per il gruppo G(Pubblicato il Fri, 29 Jun 2018 09:50:00 GMT)