Video dell’ultimo concerto di Elio e Le Storie Tese con The Kolors in Shpalman | la

optimaitalia

: Video dell'ultimo concerto di @eelst con @TheKolors in #Shpalman: scaletta e foto - OptiMagazine : Video dell'ultimo concerto di @eelst con @TheKolors in #Shpalman: scaletta e foto - ludovicamarcel3 : RT @CM8mary92: Già per me le canzoni dell'ultimo album dovrebbero essere cantate tutto ma vedere 'bionda' e non 'quello che ci resta' https… - 3400giorniindue : RT @CM8mary92: Già per me le canzoni dell'ultimo album dovrebbero essere cantate tutto ma vedere 'bionda' e non 'quello che ci resta' https… -

(Di sabato 30 giugno 2018) L'ultimodie Lecon Theha portato sul palco un grande classico del gruppo di Stefano Belisari, l'indimenticabile. Il collettivo sembra quindi essersi sciolto definitivamente dopo la prova di Piazza Colbert a Barolo, nella quale non sono mancati i grandi ospiti a cominciare da Maccio Capotonda ma anche Piero Pelù, che solo qualche anno fa si era reso protagonista di un episodio nel quale gliinvitavano i Litfiba a non sciogliersi. Sul palco anche Rocco Tanica, che solo qualche anno fa aveva deciso di lasciare il gruppo per dedicarsi alla sola produzione in sala di registrazione. Immancabile la sua presenza sull'ultimo palco, che avrebbe dovuto essere quello del Mediolanum Forum di Assago con il live del 19 dicembre, poi slittato per la partecipazione al Festival di Sanremo 2018 con Arrivedorci. Nella scaletta deldi ...