Vicinanza all' estremismo islamico | due espulsioni dall' Italia nelle ultime ore

Marocchino espulso dall'Italia per Vicinanza al terrorismo islamico : Un cittadino Marocchino è stato espulso dall'Italia in quanto considerato vicino agli ambienti del terrorismo islamico.L'uomo, che ha ventott'anni e che è risulta originario di Tunisi, è stato sottoposto al procedimento in questione dal Viminale. Verrà quindi condotto alla frontiera. Dalle prime informazioni che si apprendono in queste ore, pare che il protagonista di questa vicenda conoscesse Anis Amri, cioè l'attentatore di Berlino. Non ...

Francesco e Raniero : la Vicinanza alla famiglia dalla città di Palermo e da Silvio Berlusconi : La cronaca ci racconta di episodi di violenza, di bullismo, di sopraffazioni messe in atto da giovanissimi, nelle scuole, nei confronti di insegnanti o di coetanei più deboli. Esiste anche questo, ...

Governo - Soros : “Sono preoccupato da Vicinanza Lega-M5s alla Russia. Bisogna sapere se Salvini è a busta paga di Putin” : George Soros è “molto preoccupato” della vicinanza dell’esecutivo Cinquestelle-Lega alla Russia. Un argomento, secondo il finanziere ungherese, “su cui si trova d’accordo il nuovo Governo: hanno detto che sono a favore della cancellazione delle sanzioni contro la Russia”. E Soros, ospite del Festival dell’Economia di Trento, chiama direttamente in causa il leader di uno dei due partiti di Governo: “C’è ...

Roma - Raffaelle Marra : 'Ho pagato la Vicinanza alla Raggi : fu M5S a chiamarmi in Campidoglio' : Sta per partire o forse è appena tornato. Raffaele Marra, l'ex braccio destro di Virginia Raggi, è in attesa sotto i portici di piazza Vittorio. Sabato, ora di pranzo: davanti a sé ha un trolley. È la ...