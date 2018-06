: Vertice Ue,Cav:da Conte esiti deludenti - TelevideoRai101 : Vertice Ue,Cav:da Conte esiti deludenti - alessandro_cav : Migranti, senza accordo veto Italia a vertice Ue -

"I risultati del Consiglio Ue appena concluso sono: l'ostentazione di fermezza del governo italiano, utile per il consenso interno, non ha consentito all'Italia di portare a casa risultati significativi in sede Europea". Così Berlusconi, presidente FI. "Io credo in un altro modo di stare in Europa, quello che il nostro governo aveva adottato: un modo fatto di fermezza ma anche di relazioni, alleanze e conquista del consenso",prosegue."Certo questa Europa si è dimostrata inadeguata e pocho solidale sul nodo migranti".(Di sabato 30 giugno 2018)