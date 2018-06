Vertice Ue | Salvini rivendica il blocco delle ong | “Non più legittimate | discorso

DOPO IL Vertice UE/ Conte si smarca da Salvini e sceglie la Merkel : L'esito piuttosto deludente del Consiglio europeo sui migranti crea la prima vera crepa nell'accordo di governo, perché rafforza il ruolo di Conte a scapito di Salvini. ANGELO PICARIELLO(Pubblicato il Sat, 30 Jun 2018 10:09:00 GMT)SCENARIO/ La Merkel al bivio tra migranti ed euro, int. a V. GiacchéSCENARIO UE/ Migranti, governance e banche: comincia la "guerra" europea, int. a C. Altomonte

Quanto è pieno il bicchiere dell'Italia dopo il Vertice Ue secondo Minniti e Salvini : Sull'esito del Consiglio europeo è il giorno delle letture e delle interpretazioni. Viste le richieste fatte dall'Italia all'Ue sulla gestione dei migranti, il bicchiere dopo due giorni di cene e discussioni è mezzo pieno o mezzo vuoto? Mentre i giornali si dividono, due ministri dell'Interno, quello in carica e quello che lo è stato fino al 30 maggio, danno un voto molto diverso su quello che è ...

Migranti - Salvini : stop Ong da Vertice Ue : 7.50 Al vertice Ue l'Italia ha guadagnato "un rinnovato peso in Europa". Inoltre, "Conte ha messo nero su bianco il discorso sulle Ong (...) loro non sono più legittimate: si è sancito che nessuno deve interferire con il lavoro della Guardia costiera libica". Così il ministro dell'Interno, Salvini, al Corriere della Sera. "Le navi straniere finanziate in maniera occulta da potenze straniere,in Italia non toccheranno più terra".Tuttavia "siamo ...

Vertice Ue - accordo sui migranti. Meloni : “Conte raggirato da Macron e Merkel - meglio se andava Salvini” : “Mi pare che Conte si sia fatto un po’ raggirare, infatti Salvini che è competente sulla materia ha dovuto un po’ smorzare i toni trionfalistici di Conte che invece, un po’ per inesperienza, è tornato convinto di aver ottenuto una grande vittoria”. Lo ha detto Giorgia Meloni intervenuta a margine del Festival del lavoro presso il MiCo a Milano, commentando l’esito del Vertice Ue e l’accordo sui migranti. ...

Salvini : "Vertice Ue? Non mi fido delle parole" : Roma, 29 giu. , AdnKronos, - Sul tema dei migranti "mi fido delle cose scritte, vediamo gli impegni concreti, vediamo che succede". Lo dice Matteo Salvini, vicepremier e ministro dell'Interno, a Radio ...

Vertice Ue sui migranti - Conte : festeggia ma Salvini lo gela : “Non mi fido. Voglio fatti - non parole” : Il presidente Conte ha annunciato il raggiungimento di un'intesa a 28 sui migranti e a margine del Consiglio Europeo ha dichiarato: "L'Italia non è più sola". Il ministro dell'Interno Matteo Salvini, però, appare scettico e gela il premier: "Non mi fido. Voglio fatti, non parole". Il Partito Democratico critica l'accordo raggiunto.Continua a leggere

MIGRANTI : ACCORDO FRA I 28 DELL’UE/ Vertice Bruxelles - Conte esulta - Salvini : “Mai più Ong in Italia” : MIGRANTI: ACCORDO fra i 28 paesi UE. Vertice Bruxelles, il premier italiano, Giuseppe Conte, si dice molto soddisfatto: “L’Italia non è più sola”. L'intesa è stata annunciata da Donald Tusk(Pubblicato il Fri, 29 Jun 2018 10:02:00 GMT)

Conte e Salvini - diplomazia e forza Vertice Ue - così l'Italia si è imposta Migranti - c'è l'accordo a 28 : A sorpresa e con buona pace dei pessimisti italiani, il Vertice europeo indetto soprattutto per l’emergenza Migranti ha trovato, alle 5 di stamattina, un accordo a 28 voci. Dopo tredici ore di Vertice di cui ben 10 dedicate alle migrazioni Segui su affaritaliani.it

Vertice migranti - Francia : "Salvini non ci può dare lezioni" : E infine: "Alcuni cercano di strumentalizzare la situazione dell'Europa per creare una tensione politica e giocare con le paure". La mia posizione è che non nasconderò mai la verità ai miei ...

Migranti - il retroscena del Vertice. Conte : «Salvini e io siamo uniti». Macron polarizza : Merkel in crisi abbassa le aspettative. Macron promuove una battaglia sui principi. Sanchez guadagna consensi

Migranti - Lifeline a Salvini : "A bordo ci sono esseri umani - venga qui" | Oggi Vertice Ue : Clima teso poco prima del vertice a Bruxelles. Dopo il duro scambio tra il presidente francese e il ministro dell'Interno arriva anche la critica a Roma del neo premier spagnolo. Intanto la Ong Lifeline invita Salvini a salire a bordo

Migranti - è scontro Macron-Conte Salvini : «Parigi arrogante - non scontato il nostro sì al Vertice» : Ieri Macron ha aggiunto che siamo invece in presenza in Europa «di una crisi politica» scaturita da «estremisti che giocano sulle paure, ma non bisogna cedere allo spirito di manipolazione o iper-...

Lo scontro Macron-Salvini infiamma il Vertice di Bruxelles : Piuttosto, ha detto Macron nel corso di una conferenza stampa congiunta con il premier spagnolo Sanchez al termine di un incontro all'Eliseo, siamo di fronte a una "crisi politica" scaturita da ...