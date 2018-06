Verdura Resort | il golf a due passi dal mare

gqitalia

: Semplicemente WooOooW! Ecco il Verdura Resort un vero resort di lusso che non lascia niente al caso. Circondato da… - AlloggiOnline : Semplicemente WooOooW! Ecco il Verdura Resort un vero resort di lusso che non lascia niente al caso. Circondato da… - aziendabiologic : RT @aziendabiologic: Tornano le grandi cene al Verdura Resort: Pierangelini e gli altri pronti a stupire - RistoriAmo : RT @aziendabiologic: Tornano le grandi cene al Verdura Resort: Pierangelini e gli altri pronti a stupire -

(Di sabato 30 giugno 2018) L’oggetto del desiderio del magnate inglese sir Rocco Forte è unsuper esclusivo frontea pochida Sciacca, antichissimo comune siciliano dove l’amore per la cultura si fonde con unspettacolare. Un parco di 230 ettari punteggiato da orti, aranceti e uliveti che si estende per quasi 2 km di costa ancora selvaggia è il parterre di questo luogo lontano da tutto dove far pace con la natura e con il silenzio. E dove trovare il green perfetto che qui porta la firma del celebre archistar californiano Kyle Phillips che ha creato mirabilmente due percorsi links da brivido. Ben 2 campi da campionato a 18 buche, l’ East e il West, che offrono ai giocatori esperienze didifferenti, un campo a 9 buche, l’immancabile campo pratica e pure putting green, chipping green e diversi bunker. Per tutti i livelli insomma. Last but not least una vera e propriaAcademy con un ...