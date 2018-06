Venezuela | Maduro attacca Mike Pence | è un “malato ossessivo”

Venezuela - scarcerati alcuni oppositori del presidente Maduro : Venezuela, scarcerati alcuni oppositori del presidente Maduro Venezuela, scarcerati alcuni oppositori del presidente Maduro Continua a leggere L'articolo Venezuela, scarcerati alcuni oppositori del presidente Maduro proviene da NewsGo.

Venezuela : Maduro annuncia rinvio della riforma monetaria : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Venezuela : checché ne dicano Stati Uniti e Ue - con Maduro ha vinto la democrazia : Non c’è Paese al mondo che abbia subito negli ultimi anni un più feroce e intenso attacco da parte dei poteri forti internazionali. Un attacco che si è sviluppato a vari livelli: 1. Politico, con il tentativo di isolamento promosso con il rovesciamento dei governi progressisti nel resto dell’America latina e le sanzioni immotivate da parte di Stati Uniti ed Unione europea. 2. Economico, con una vera e propria guerra ai ceti popolari ...

Venezuela - Maduro annuncia politica di riconciliazione : Venezuela, Maduro annuncia politica di riconciliazione Venezuela, Maduro annuncia politica di riconciliazione Continua a leggere L'articolo Venezuela, Maduro annuncia politica di riconciliazione proviene da NewsGo.

Venezuela - il presidente Maduro espelle il più alto diplomatico Usa : Venezuela, il presidente Maduro espelle il più alto diplomatico Usa Venezuela, il presidente Maduro espelle il più alto diplomatico Usa Continua a leggere L'articolo Venezuela, il presidente Maduro espelle il più alto diplomatico Usa proviene da NewsGo.

Nicolas Maduro ha deciso di espellere dal Venezuela due importanti diplomatici statunitensi : Nicolas Maduro, presidente del Venezuela, ha deciso di espellere dal paese il diplomatico statunitense Todd Robinson e il suo vice Brian Naranjo, accusandoli di “cospirare” contro di lui e contro il suo governo. In un discorso trasmesso in tv, Mauro The post Nicolas Maduro ha deciso di espellere dal Venezuela due importanti diplomatici statunitensi appeared first on Il Post.

Venezuela - Trump : regime Maduro organizzi elezioni libere : Venezuela, Trump: regime Maduro organizzi elezioni libere Venezuela, Trump: regime Maduro organizzi elezioni libere Continua a leggere L'articolo Venezuela, Trump: regime Maduro organizzi elezioni libere proviene da NewsGo.

Maduro rieletto presidente Venezuela ma astensione al 52% : Nicolas Maduro è stato rieletto presidente del Venezuela con il 68% dei voti. Un esito scontato tra proteste di piazza represse nel sangue e leader dei dissidenti zittiti o in carcere. Il presidente uscente e rieletto, erede di Hugo Chavez, ha parlato dell'alto consenso popolare in suo favore ma non ha detto che a vincere è stata soprattutto l'astensione: quasi il 52% degli aventi diritto non è andato ai seggi, contro l'80 per cento circa di ...

Venezuela - Usa minacciano sanzioni economiche e diplomatiche dopo la vittoria di Maduro : I 14 Paesi latinoamericani del cosiddetto Gruppo di Lima hanno deciso di ridurre le loro relazioni diplomatiche con Caracas dopo le elezioni presidenziali -

Venezuela - Trump : regime Maduro organizzi elezioni libere : Gli Stati Uniti sono a fianco della popolazione del Venezuela, "che ha sofferto molto sotto il regime Maduro". "Chiediamo a Maduro di ripristinare la democrazia, tenere elezioni libere e giuste, ...

Perché la vittoria di Maduro in Venezuela non è una buona notizia per il mondo : Il Venezuela di Nicolás Maduro ha ripetuto il rituale elettorale. «Abbiamo vinto, ancora una volta. Siamo una forza storica trasformata in vittoria popolare, vittoria popolare permanente. Voglio bene questa rivoluzione. Con lei sono nato e con lei morirò […] Ah, quanto mi avete sottostimato!». Così il presidente Venezuelano ha festeggiato la sera di domenica 20 maggio, tra balli e risate il risultato che lo rinnova in carica fino all’anno ...

Venezuela - risultati Elezioni 2018 : ha vinto Maduro/ Sud America - 14 Paesi contro Caracas : "Voto non libero" : risultati Elezioni Presidenziali Venezuela 2018: il trionfo di Nicolas Maduro con crollo affluenza. Le opposizioni, che hanno boicottato il voto, accusano il Presidente: "voto illegittimo"(Pubblicato il Mon, 21 May 2018 16:28:00 GMT)

In Venezuela Maduro comanda su un cumulo di macerie : Alla base di questa crisi è stata la caduta del prezzo del petrolio, risorsa su cui il Venezuela basa il 95% dell'economia nazionale. Nel 2017 la produzione è diminuita del 28% e la quota Venezuelana ...

Venezuela - RISULTATI ELEZIONI 2018 : HA VINTO MADURO/ Russia - “gli Usa hanno interferito nel voto” : RISULTATI ELEZIONI Presidenziali VENEZUELA 2018: il trionfo di Nicolas MADURO con crollo affluenza. Le opposizioni, che hanno boicottato il voto, accusano il Presidente: "voto illegittimo"(Pubblicato il Mon, 21 May 2018 13:36:00 GMT)