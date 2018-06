Venezia | passeggero si tuffa dal vaporetto VIDEO

meteoweb.eu

: «Uomo in mare!»: passeggero cade in laguna dal battello Actv #Venezia #VIDEO - Gazzettino : «Uomo in mare!»: passeggero cade in laguna dal battello Actv #Venezia #VIDEO - veneziatoday : #Video???? | Improvviso fuori programma in vaporetto. Passeggero si tuffa e viene soccorso in laguna ? E' successo s… -

(Di sabato 30 giugno 2018) Mentre gli appassionati di sport hanno avuto un pomeriggio impegnativo, con una delle sfide più belle di questo Mondiale 2018, Francia – Argentina, un giovane turista aha deciso di movimentare la giornata in altro modo: si sporge e finisce in acqua mentre ilè in transito davanti a fondamenta Sacca San Girolamo a. E’ successo oggi: protagonista della vicenda un giovane che, secondo testimoni, si sarebbeto volontariamente dall’imbarcazione della linea 3 del trasporto pubblico. Ancora ignoto il motivo del gesto. Il giovane si è così trovato in acqua in un punto molto trafficato, rischiando notevolmente: è stato immediatamente soccorso dal conducente di una piccola imbarcazione che l’ha riportato a riva. Dopo pochi istanti sul posto è transitata un’idroambulanza, ma al suo arrivo il ‘naufrago’ era già stato tratto ...