Valentino Rossi | GP Olanda 2018 | “Una prima fila speciale Siamo indietro

MotoGP - GP Olanda 2018 : risultati e classifica qualifiche. Marc Marquez in pole di un soffio davanti a Crutchlow ed a Valentino Rossi. Dovizioso chiude quarto : Le qualifiche nella “Cattedrale del Motociclismo” premiano Marc Marquez (Honda), autore della pole position con il tempo di 1’32″791, a precedere di 41 millesimi Cal Crutchlow (Honda) e di 59 Valentino Rossi. Una prestazione di grande qualità del leader del Mondiale 2018 di MotoGP, semplicemente fantastico nel t4, danzando letteralmente nella variante prima del rettilineo dei box. Lo spagnolo si conferma anche il ...

MotoGp – Caduta Valentino Rossi - Meregalli svela le condizioni del Dottore : “ecco come sta” : Ecco come sta Valentino Rossi dopo la Caduta nelle Fp4: il Dottore pronto per le qualifiche del Gp d’Olanda Caduta per Valentino Rossi nelle Fp4 del Gp d’Olanda. Il Dottore è scivolato sulla curva 7 del circuito di Assen, dove ha conquistato la sua ultima vittoria, lo scorso anno. Il nove volte campione del mondo è finito in terra a tutta velocità, ma si è subito alzato per tornare ai box, apparentemente ...

MotoGP - GP Olanda 2018 : risultati e classifica prove libere 3. Marc Marquez in vetta - Valentino Rossi quarto ma vicino - soffre Dovizioso decimo : Marc Marquez vola nelle prove libere 3 del GP di Assen (Olanda), ottava prova del Mondiale 2018 di MotoGP. Il campione del mondo in carica, in sella alla Honda, ha stabilito il miglior crono delle tre sessioni, che si sono tenute sul tracciato olandese. in 1’33″341, in una prova di “time-attack” davvero infuocata. Maverick Vinales, infatti, è secondo ad appena un millesimo dal connazionale, confermando la bontà della ...

Assen : buone sensazioni per Valentino Rossi : Venerdì positivo ad Assen per Valentino Rossi (Movistar Yamaha MotoGP) che chiude le prime libere con il 4° tempo (1:33.779s) e un ritardo di 0,4s dal leader e compagno di squadra Maverick Viñales. Valentino Rossi: “È stata una giornata piuttosto positiva perché sia questa mattina, sia oggi pomeriggio sono stato piuttosto veloce. Ho buone sensazioni […] L'articolo Assen: buone sensazioni per Valentino Rossi sembra essere il primo su ...

MotoGp - Morbidelli e quell’ammissione di Valentino Rossi : “il mio approdo in Yamaha? Se lo dice Vale…” : Il pilota italiano ha commentato le frasi in conferenza stampa di Valentino Rossi, soffermandosi sul suo possibile approdo nel team satellite Yamaha Una giornata in chiaroscuro per Franco Morbidelli ad Assen, il pilota italiano infatti ha chiuso nella top ten al mattino per poi piazzarsi nel pomeriggio oltre il ventesimo posto. / AFP PHOTO / LLUIS GENE A tenere banco però sono le voci circa un suo passaggio al Team satellite ...