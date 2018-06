Valentina Sganga | l' auriga dei Cinque Stelle Investimenti e occupazione con le

nuovasocieta

: Valentina Sganga, l'auriga del #M5s. “Investimenti e occupazione con le Olimpiadi, ma stavolta senza debiti”… - AndreaDoi : Valentina Sganga, l'auriga del #M5s. “Investimenti e occupazione con le Olimpiadi, ma stavolta senza debiti”… - IzzoEdo : RT @LaStampaTV: VIDEO | Valentina Sganga capogruppo M5S dopo l’incontro con l’Appendino - LaStampa : RT @LaStampaTV: VIDEO | Valentina Sganga capogruppo M5S dopo l’incontro con l’Appendino -

(Di sabato 30 giugno 2018) E questa maturità politica non ha fatto piacere a qualcuno che, a quanto si dice, teme il suo peso e le sue capacità. In vista proprio del futuro. Già, perché, in pochi mesi da capogruppo,ha ...